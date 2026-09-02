Mirabela Grădinaru: „Trăim într-o perioadă în care informația circulă rapid, dar nu întotdeauna corect”

Aceasta a susținut un discurs în cadrul dezbaterii „Prioritate Națională pentru Prevenție – Medicina de familie în centrul politicilor de sănătate și al rezilienței sistemului sanitar”, găzduită la Palatul Cotroceni, relatează Agerpres.

„Trăim într-o perioadă în care informația circulă rapid, dar nu întotdeauna corect. Din păcate, sănătatea a devenit unul dintre domeniile cele mai afectate de teoriile conspirației, de pseudospecialiști și de recomandări lipsite de fundament științific. Cred că avem datoria să susținem mai ferm vocea medicilor și apoi pe cea a specialiștilor. Avem nevoie de mai multă educație pentru sănătate și de mai multă încredere în știință”, a afirmat Mirabela Grădinaru.

Mirabela a precizat că a avut mereu respect pentru medici

În acest context, ea a precizat că a avut mereu respect pentru medici.

„Cred că există puține profesii care presupun atât de multă responsabilitate, atât de multă empatie și atât de multă putere de a schimba destine. Și dincolo de pregătirea profesională extraordinară pe care o presupune medicina, există și o dimensiune umană pe care noi, pacienții, o simțim foarte puternic, și anume încrederea. În momentele în care sănătatea noastră sau a celor dragi este pusă la încercare, medicii sunt cei către care ne îndreptăm cu speranță și am făcut-o de multe ori eu, personal”, a transmis aceasta.

Ce spune aceasta despre medicina de familie

Medicina de familie vorbește despre sănătate, dar și despre grijă, despre continuitate și despre legătura dintre generații, conform acesteia.

„Ca mamă, știu foarte bine cât de important este rolul medicului de familie. De multe ori, atunci când copiii au un simptom care mă îngrijorează sau am nevoie să înțeleg mai bine un tratament, primul telefon pe care îl dau este către medicul nostru de familie”, a mărturisit aceasta.

Mirabela consideră că medicul de familie nu este doar cel care ține evidența dosarelor medicale sau care completează trimiteri.

„Medicul de familie ne cunoaște istoricul, ne urmărește evoluția și ne oferă siguranța că cineva privește sănătatea noastră în ansamblu. Poate că uneori luăm această prezență ca pe ceva firesc. Poate ar trebui să spunem mai des că medicul de familie este una dintre cele mai importante verigi ale sistemului nostru de sănătate”, a adăugat Mirabela Grădinaru.

De asemenea, a evidențiat că medicul de familie se află în prima linie a prevenției, iar prevenția reprezintă „una dintre cele mai inteligente investiții pe care o societate le poate face”.

Totodată, aceasta a pledat și pentru stimularea medicilor tineri să rămână în România.

„Ei nu au nevoie de apreciere, ci și de condiții reale pentru a-și construi aici o carieră și nu este suficient să formăm profesioniști valoroși dacă nu le oferim motive reale să rămână și să își pună competențele în slujba comunităților din care fac parte”, a mai transmis aceasta.

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