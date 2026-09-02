Vance spune că nu ar fi surprins dacă trăim în vremurile de pe urmă

Întrebat dacă consideră că trăim în „timpurile de pe urmă”, Vance a răspuns: „Nu știu. Cred că ar fi rău pentru mine spiritual să mă concentrez prea mult asupra acestui subiect, deoarece există lucruri pe care trebuie să le fac. Trebuie să fiu un soț bun, un tată bun și un lider bun pentru Statele Unite ale Americii. Deși sunt fascinat de acest subiect, o obsesie excesivă poate fi dăunătoare”.

El a continuat să explice că, deși nu ar fi surprins dacă trăim în vremurile de pe urmă, preferă să se concentreze pe „a face cât mai mult din munca lui Dumnezeu” în prezent. „Dacă asta duce la sfârșitul lumii, e în regulă. Dacă asta duce la construirea unei lumi mai bune care să dureze mult după plecarea mea, e minunat”.

Ce crede Vance despre imaginea AI cu Donald Trump înfățișat ca Iisus

În cadrul aceluiași interviu, Vance a comentat asupra unei controverse generate de Donald Trump, care a postat o imagine AI cu el însuși înfățișat ca Iisus. Deși Trump a susținut inițial că a crezut că imaginea îl reprezenta ca doctor, postarea a fost ștearsă ulterior, după critici intense, inclusiv din partea susținătorilor săi.

Donald Trump shares an image depicting himself as Jesus Christ. pic.twitter.com/xDlhBeGPPq — Pop Base (@PopBase) April 13, 2026

Vance a apărat intențiile lui Trump, afirmând: „Nu a vrut să batjocorească sau să imite pe Dumnezeu, pur și simplu nu este genul lui. Este mai degrabă genul care face glume și încearcă să detensioneze situația”.

Vance a fost protejatul miliardarului Peter Thiel, un personaj controversat

Peter Thiel ține conferințe despre Antihrist, Foto: Shutterstock

Înainte de a deveni senator de Ohio, Vance a fost protejatul miliardarului Peter Thiel, fondatorul Palantir, care a susținut anul acesta o serie de prelegeri la Roma despre filozofia sa privind sfârșitul lumii. Thiel și-a exprimat adesea îngrijorarea față de Antihrist, pe care îl consideră „un descriptor spiritual al forțelor răului” sau „un rege tiran sau anti-Mesia care apare în vremurile de pe urmă”.

În discursurile sale, el evocă pe Greta Thunberg, precum și pe mulți alții.

Viziunea lui Vance și conexiunile cu figuri influente precum Thiel și Trump continuă să atragă atenția asupra perspectivei sale asupra spiritualității și politicii, marcând o voce distinctă pe scena publică americană.

J.D. Vance a fost criticat de Papa Francisc pentru pozițiile sale privind credința

J.D. Vance a fost criticat de Papa Francisc, Foto: Profimedia

În aprilie 2025, fostul Papă Francisc l-a criticat pe J.D. Vance pentru folosirea credinței în scopuri naționaliste și populiste.

În timp ce Vance interpreta conceptul „ordo amoris” ca pe o loialitate extinsă treptat de la familie spre națiune și abia la final spre umanitate – viziune taxată de britanicul Rory Stewart drept „tribalism păgân” -, fostul Suveran Pontif a explicat că adevărata iubire creștină însemna o fraternitate universală, fără excepții, inspirată de pilda Samariteanului milostiv.

Astfel, Vance se înscria în rândul politicienilor care, asemenea lui Orbán și Meloni, invocau creștinismul mai degrabă ca pe o marcă identitar-culturală decât ca pe o expresie autentică a credinței.

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