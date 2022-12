Anca Serea și Adrian Sînă și-au cumpărat recent casa în care au locuit cu chirie. Recent, ei cumpăraseră o altă vilă în același complex, însă s-au răzgândit.

„De Crăciun sperăm, și sigur se va întâmpla, să îl facem în casă nouă. Mai avem ceva de lucrat, mai e parterul, de fapt. De Crăciun vom face o zi în familie, așa cum este firesc, și o altă zi cu prietenii”,ne-a declarat Anca Serea pentru Fanatik.

Vedeta s-ar putea să facă singură Revelionul, pentru că soțul ei are concert în străinătate. Anca Serea nu știe dacă îl va însoți, pentru că îi este teamă să zboare cu avionul. „De Revelion, Adi o să cânte în altă țară. Nu știu dacă o să îl însoțesc, pentru că știți că eu nu prea zbor (n.r.: are fobie de zbor). Vom vedea”, a completat Anca.

Momentan, prezentatoarea TV nu și-a făcut planuri pentru anul viitor. „Nu mi-am făcut încă o rezoluție cu ce aș vrea să fac în 2023. Sincer, chiar nu m-am gândit. Sper să fim sănătoși. Să avem parte de lucruri frumoase în continuare”, a adăugat aceasta.

Motivul pentru care Anca Serea a vândut casa de jumătate de milion de euro

Recent, Anca Serea și Adrian Sînă anunțau că și-au cumpărat o casă, după ce timp de doi ani și jumătate au stat cu chirie într-o vilă în același cartier. Fosta prezentatoare de la Prima TV a povestit că noua locuință nu era atât de încăpătoare precum își dorea, iar copiii erau nevoiți să împartă camerele.

„Ne-am apucat să cumpărăm o casă în complexul în care stăm, pe care am făcut-o absolut superb, sunt mândră de acest proiect și pe care între timp am decis să o vindem, pentru că nu ne satisfăcea din punct de vedere al spațiului. Copiii nu aveau dormitoarele lor, ci unii dintre ei trebuiau să își împartă camera, ceea ce pentru mine nu a fost o problemă niciodată.

Adi s-a gândit că ei vor crește, că vor avea nevoie de intimitate și am luat decizia împreună cu el, de fapt, el a avut capacitatea deosebită să mă convingă să nu ne mai mutăm în casa aceea, care e doar la câteva case distanță. Practic noi am rămas în același complex, într-o casă mai mare, care are 7 dormitoare, 7 băi, un living, un dining, o bucătărie, un birou, un dressing. Am vândut cealaltă casă acum câteva zile și am cumpărat-o pe asta în care locuim.

În momentul în care am decis să cumpărăm casa asta mai mică, nu era de vânzare casa în care locuim acum și a fost o decizie foarte bună luată de soțul meu. Eu aș fi ales întotdeauna calea mai simplă, să mă mut într-un loc unde este totul impecabil, să fie un restart, un nou început pentru noi, dar am zis să mai facem și de data asta un efort, să amenajăm casa în care locuim la fel de frumos, poate și mai frumos decât cea pe care am vândut-o și practic până la urmă este un proiect legat și de ambiție, și de timp. Am adăugat o mare diferență. E o casă aproape dublă ca și dimensiuni”, a declarat, pentru Impact.ro, Anca Serea.

