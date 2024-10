Culiță Sterp a avut parte de un adevărat șoc la întoarcerea din vacanță, după ce și-a lăsat mașina în parcarea Aeroportului Otopeni. Artistul a povestit fanilor de pe rețelele de socializare că, plecat pentru câteva zile în Turcia alături de iubita sa, Daniela Iliescu, și-a parcat mașina într-un loc destinat parcărilor pe termen scurt, fără să știe că va avea de plătit o sumă impresionantă la întoarcere.

La plecare, Culiță Sterp și-a lăsat autoturismul într-o zonă unde tariful este de 28 de lei/oră, în loc să aleagă parcarea pe termen lung, unde prețul pentru primele 4 zile este de doar 100 de lei. Când s-a întors și a vrut să își recupereze mașina, a avut surpriza de a găsi un cost total de 2.100 de lei pentru cele 4 zile. Într-o primă fază, crezând că este vorba de 210 lei, Culiță a scos telefonul și a filmat întreaga scenă, uluit de suma cerută.

„Bă ești nebun, 21 de milioane parcarea pentru cinci zile. Ce ai făcut!? Le las mașina cred, mai bine. Bă, 21 de milioane parcarea pentru cinci zile în aeroportul din București. Ia uite: parcare pe termen scurt, din 13.10.2024, azi suntem în 17, nu? Da. Ba nu, în 18 suntem astăzi, e trecut de ora 12 cum ar veni. No, din 13 până în 18. Cinci zile.

Cinci zile, 21 de milioane, mânca-v-aș gura voastră. Acum fac ca și cu apa, zic că plătesc 210 lei și plătesc 2.100. Ce să fac, plătesc că nu am ce face, dar ca idee… așa prețuri, mă frate, mă. Dacă e 21 de milioane pe patru zile, că nu-s cinci zile. Bă ești nebun, cinci milioane pe zi!? Doamne, ferește-mă, Doamne. Hai să plătim, asta e!”, a spus Culiță Sterp, în cadrul unui clip postat pe TikTok.

„Am parcat din greșeală la termen scurt în Otopeni și m-au taxat pe oră”

Artistul a explicat ulterior că, din neatenție, nu a fost conștient de diferențele dintre parcările pe termen scurt și cele pe termen lung, greșeală pe care a descoperit-o abia după ce a plătit suma imensă.

„Iar am făcut-o de oaie aseară! Am parcat din greșeală la termen scurt în Otopeni și m-au taxat pe oră. P.S: am încercat șmecheria cu tichetul pierdut, dar nu merge că e înregistrată mașina cu numărul de înmatriculare de când intră în parcare”, a mai spus Culiță Sterp.

