Culiță Sterp și Daniela Iliescu mai au un băiețel, pe Milan, care împlinește patru ani în vara acestui an.

Daniela Iliescu a născut pe 03 martie 2025

„Astăzi, 03.03.2025 am devenit părinți pentru a două oară! A venit pe lume prințesa noastră. Îmi vine să urlu de bucurie, nu mai pot, ce stare am. Deci e o frumusețe rară! Buzele mari că taică-su și maică-sa, urechiușele mici, pielea creolă… Doamne, îmi vine să o mănânc. Am o stare de îmi vine să sun pe toată lumea să dau vestea, dar mai bine vă dau vestea aici, ca să aflați toți că sunt cel mai fericit tată din lume!

Te iubesc, Daniela Iliescu! Ești cea mai bună mamă, soție, iubită, prietenă, și tovarășul meu de drum pentru toată viața! Îți mulțumesc că m-ai făcut iar cel mai fericit! Dar vezi că nu ne oprim aici”, a scris la acea vreme Culiță Sterp pe rețelele de socializare.

Acum, la trei săptămâni de când Daniela Iliescu a născut a doua oară, Culiță Sterp a făcut un nou anunț: a lansat alături de Leo de la Roșiori o nouă melodie, „Și bogatul și săracul”, în al cărei videoclip apare inclusiv Iancu Sterp, fratele artistului.

Culiță Sterp a lansat melodia „Și bogatul și săracul”

„Adevărata mea bogăție, copiii mei! Melodia «Și bogatul și săracul» este o lecție de viață pentru toată lumea”, a fost anunțul făcut de Culiță Sterp pe Instagram, în dreptul unui filmuleț în care apare alături de mica lui fetiță, Miray.

Apoi, celebrul artist a revenit cu un nou mesaj pe rețelele de socializare: „Gata oameni buni, a apărut! Intrați pe Youtube și căutați «Culita Sterp și Leo de la Roșiori – Și bogatul și săracul» și mai vorbim după. Piesa asta nu doar se ascultă, se simte”.

În doar câteva zile, videoclipul „Și bogatul și săracul” a adunat peste 500.000 de vizualizări și a intrat în trending, iar Culiță Sterp a lăsat și un mesaj în descrierea de pe YouTube.

„Prin acest proiect minunat ne-am propus să ne reamintim cu toții de ceea ce contează cu adevărat în viață. Este o melodie cu un puternic impact emoțional și cu un mesaj puternic despre adevăratele valori ale vieții. Indiferent câți bani strângem sau cât de mult ne ridicăm, în fața Lui Dumnezeu suntem toți egali, iar la final nu luăm nimic cu noi. Fericirea nu stă în haine scumpe, case, mașini, conturi pline sau alte lucruri materiale, ci în zâmbet, sănătate, dragoste și familie.

De aceea trebuie să ne prețuim viața, să ne bucurăm de fiecare clipă și să nu uităm că ceea ce rămâne după noi nu sunt lucrurile materiale, ci amprenta pe care o lăsăm în inimile celor din jur și faptele noastre bune de pe acest Pământ, care ne sunt comori în cer. Haideți să punem mai puțin preț pe lucruri și mai mult preț pe oameni, să ne iubim aproapele mai mult și să împrăștiem mai multă bunătate. Ascultați această melodie nu doar cu urechile, ci și cu inima și lăsați adevărul ei profund să intre în suflet”, a scris cântărețul pe YouTube.

