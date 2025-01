Pe lângă momentele din emisiunea de la Antena 1 pe care le comentează, cele două vedete vorbesc și despre viața lor, iar Speak s-a arătat uluit despre prețurile pe care le-a plătit recent în Elveția, după ce a fost în vacanță într-o stațiune de schi.

După cum a povestit artistul la „Fiertzi on Power Couple”, el și Ștefania, iubita lui, au mers în Zermatt, o stațiune foarte cunoscută printre bogații lumii. Însă prețurile au fost unele piperate, astfel că Speak ar fi plătit, după cum a afirmat chiar el, peste 5.000 de euro.

„După vacanța asta nu mai am bani. O apă, 7 euro. Un pahar! Am cumpărat 10 portocale, am dat 30 de franci elvețieni, adică 32 de euro, 156 de lei. Dacă mergeți în Zermatt, trebuie să aveți foarte mulți bani. O urcare și folosirea telescaunului, 140 de euro pe zi. M-a spart! Oriunde ieșeam… Cu 100 de euro nu faci nimic. În ultima zi, în 20 de minute am cheltuit 180 de euro și nu am făcut nimic. Am luat un taxi, 30 de franci, trenul până la Gornergrat, tren de jumătate de oră, 140 de euro.

Ne-am luat și țeapă, gaură 5.000. Ne-am luat un hotel, pe afară superb, înăuntru arăta bine, dar inconfortabil complet. A doua zi am plecat. Nu ne-au dat nimic, niciun refund. Mirosea a mâncare în cameră, n-aveai cum”, a povestit Speak la „Fiertzi on Power Couple”.

Artistul a ma dezvăluit pe YouTube că stațiunea de schi Zermatt din Elveția este peste orașul Dubai din Emiratele Arabe Unite ca prețuri.

„E peste Dubai ca preț. E superb, e altă experiență. E frumos, zici că ești în Harry Potter. Nu zic, calitatea oamenilor e alta, foarte civilizați, numai bogați, dar nu din ăia cu branduri”, a mai afirmat Speak.

