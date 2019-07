„93.000 de euro. Nu am făcut-o pentru bani, nu ne-am scos banii deloc. Am făcut-o pentru sufletul nostru, am făcut-o în faţa lui Dumnezeu şi ca să se simtă bine el. Tatăl lui, dar şi mama lui şi-au dorit o nuntă pentru el. Am investit amândoi”, a mărturisit Brigitte La Măruță.

Luni dimineața, imediat după nuntă, Brigitte şi Florin Pastramă au mers direct la analize. Aceștia vor o sarcină asistată, aşa că au urmat procedurile, pentru a deveni cât mai repede părinți.

Astăzi, în jurul orei 15:00, Brigitte a ieşit din anestezie. „Noi vrem să facem o sarcină asistată. La ora 7 am terminat petrecerea şi la 8 deja am fost la investigaţii şi ni s-a recoltat sânge. La 12 jumătate-1 am avut amândoi o procedură. Acum o oră am ieşit dintr-o anestezie pentru sarcina asta asistată. În momentul de faţă nu sunt însărcinată, dar într-o săptămână sau o lună… vedem”, a declarat Brigitte la Pro tv.

