În ultimii ani, tot mai multe vedete au ales să își investească banii în diferite afaceri. Dani Oțil, Florin Călinescu, Mircea Dinescu și Monica Anghel se numără printre cei care au ales să facă investiții în HoReCa, iar prețurile nu sunt deloc pentru toate buzunarele. Unii își întâmpină clienții cu un meniu tradițional, în timp ce alții au ales fine-dining.

Cât costă să mănânci la restaurantul lui Dani Oțil

Dani Oțil, prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, are un restaurant situat în zona de Nord a Capitalei. Potrivit click.ro, meniul este unul variat, cu preparate fine-dining și nu numai, iar prețurile sunt pe măsură.

În urmă cu aproximativ doi ani, Mihai Bobonete a mers să ia masa în restaurantul vedetei de la Antena 1, dar a rămas uimit când a primit nota de plată.

„M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (adică 1.500 de lei ), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită.

Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a dezvaluit Bobonete, într-un podcast.

O porție de șnițele, servită alături de cartofi și brânză ajunge la 68 de lei, iar un burger delicios de vită cu cartofi prăjiți costă 48 de lei. O porție de friptură, mușchi de vită sau ceafă de porc, costă între 36 și 88 de lei, porția de 200 de grame, iar o banală supă ajunge la 25 de lei.

Cât costă să mănânci la restaurantul lui Mircea Dinescu

Scriitorul, în vârstă de 72 de ani, deține un restaurant în Centrul Vechi al Capitalei și le pregătește oaspeților săi meniuri tradiționale românești.

O ciorbă din burtă de vițel te costă 39 de lei. Ciorba din crap de Dunăre, somn și biban de apă stătătoare, costă 35 de lei, cantitatea fiind de 450 de grame. Prețul pentru o ciorbă de potroace ajunge 37 de lei. Pastrama de berbecuț, servită cu ardei iute și mămăligă, costă 65 de lei (350 de grame), în timp ce o porție de sarmale de 550 de grame ajunge la 68 de lei, potrivit sursei mai sus-menționate.

Cât costă să mănânci la restaurantul lui Florin Călinescu

În București, în zona Tineretului, Florin Călinescu are restaurantul său de ani de zile, unde mereu este plin de clienți. Meniul este unul vast, fiind axat, în principal, pe preparate tradiționale. O ciorbă de perișoare sau de văcuță costă doar 19 lei, iar cea de legume sau de fasole 16 lei.

Porția de sarmale de 500 de grame, servită cu mămăligă și ardei, costă 44 de lei, în timp ce o porție de varză călită cu ciolan ajunge la 42 de lei.

Cât costă să mănânci la restaurantul Monicăi Anghel

În anul 2015, părinții Monicăi Anghel au achiziționat în comuna Berevoești, județul Argeș, o clădire ce aparţinea unui producător muscelean de cherestea şi mobilier. Au renovat complet spațiul, iar azi arată ca un conac boieresc, care primește turiști din toate colțurile țării.

Turiștii s-au plâns că prețurile la pensiunea vedetei sunt puțin cam exagerate. „Am fost surprinși de faptul că pentru cină, care a constat într-un păstrăv prăjit de fiecare persoană, deci doi păstrăvi cu câte trei cupe de mămăliguță de fiecare și mujdei de usturoi, fără garnitură, fără băutură, cu nimic altceva, 45 lei /persoană.

Extraordinar de scump. Nu se poate așa ceva. Știam că prețul unei cine este de 45 de lei, însă nu m-am gândit că o cină constă doar într-un pește prăjit, la aceeași bani”, a spus turistul, în recenzie, complet dezamăgit de mâncarea de la pensiunea Monicăi Anghel.