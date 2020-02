De Denisa Macovei,

Ești una din puținele vedete care a reușit să fie mereu în prim plan. Cum reușești să fii pe val de atâtea decenii și la ce a trebuit să renunți pentru a te menține în vârf?

Într-adevăr, foarte multă lume se întreabă cum am reușit să mă mențin în top, de la vârsta de 18 ani și până acum. Ceea ce nu știe publicul este faptul că toate acestea au venit cu un preț, au însemnat, pentru mine, și foarte multe sacrificii. Toată lumea trebuie să înțeleagă că este ușor să ajungi sus, dar este foarte greu să te menții. Așa că trebuie să sacrifici de la viață personală, familie, prieteni, până la a-ți neglija, într-o oarecare măsură, sănătatea.

Profesional, cui îi mulțumești pentru tot ce ai și ești în momentul de față?

Am ajuns aici datorită mie, pentru că am fost ambițios, am vrut să demonstrez că sunt cel mai bun. Și mie mi s-au întâmplat lucruri frumoase în viață, am avut parte de suișuri și coborâșuri, dar le-am depășit. Am fost dat afară pe ușă, dar am intrat pe fereastră. Da, dacă știu să fac modă, asta o datorez Simonei Vlanga și lui Nae Ivanov, cei de la care am „furat” meserie. Ne lăudăm cu aceste show-uri atât în România, cât și peste hotare. Am debutat în lumea modeling-ului datorită Biancăi Brad, de care am fost îndrăgostit. Despre aceste persoane menționate aș putea să spun că le datorez ceea ce sunt eu astăzi, deși nu au făcut ceva anume pentru mine, dar m-au lăsat în ateliere să învăț. În rest, totul a ținut de mine, de faptul că am vrut să demonstrez că pot să mă dezvolt în mai multe direcții. Niciodată nu a fost cineva care să mă susțină financiar. Am strâns eu bănuț cu bănuț și am făcut ce mi-am dorit. Am pierdut, dar am și câștigat enorm.

Apropo de Bianca Brad, mai păstrezi legătura cu ea? Ai fost la vreun curs de-al ei de yoga?

Nu am fost încă, deși am înțeles că ține cursuri. Pentru mine, Bianca Brad a fost și este una dintre cele mai frumoase femei, m-am îndrăgostit de ea nebunește și îi datorez faptul că mi-am îndreptat pașii spre lumea modelingului și a fashion-ului.

Cum era văzută cariera de model pe vremea lui Ceaușescu? Ai reușit să te angajezi repede la Casa de Modă Venus?

M-am angajat mai întâi la Centrul de Cercetare a Industriei Ușoare, iar apoi mi s-au deschis ușor foarte multe uși. Pentru mine, viața de model a fost foarte frumoasă, foarte ușoară, cu foarte multe avantaje și deschidere foarte mare în ceea ce pivește călătoriile. Eram preferatul familiei Ceaușescu.

În ultima perioadă ai avut probleme de sănătate. Spuneai că ai învățat ceva și că vei încerca să nu te mai epuizezi, dar nu te-ai prea menajat. Ai reușit să schimbi ceva în 2020?

În momentul în care m-am îmbolnăvit și mă aflam pe mesele de operații, în acele momente mă gândeam tot la prezentările, la proiectele mele de modă. Niciodată nu m-am gândit că mi se poate întâmpla ceva fatal. Am trecut razant pe lângă moarte și nu am realizat. În acele momente, în care nu dormeam și mă luptam cu dureri groaznice, făceam un pact imaginar cu divinitatea, promiteam că mă voi schimba. Nu știu dacă m-am schimbat în totalitate, pentru că imediat ce am reușit să mă simt mai bine, mi-am reluat activitatea. Dacă mă simt bine și nu am probleme de sănătate, nu prea contează ce a fost înainte. Recunosc, sunt ușor inconștient, dar poate că maturitatea o să-și spună cuvântul și când se va mai întâmpla ceva o să-mi pun frână singur. Deocamdată urmez un regim, îmi iau medicamentele. În acest moment singurul proiect care contează pentru mine este emisiunea de la Kanal D, „Bravo, ai stil! Celebrities”. Pe planul doi sunt prezentările de modă și celelalte business-uri care, din fericire, funcționează foarte bine.

Ai văzut moartea cu ochii de atâtea ori. Care este starea de ta spirit acum? Ți-e frică de moarte?

Nu îmi mai este frică de nimic! Dacă e să mori, înseamnă că așa a fost să fie. Dacă mori, nu înseamnă că îți moare și spiritul, treci în altă etapă.

Din exterior, mulți râvnesc la viața ta fără să știe că totul are un preț. Ești pe deplin fericit și împlinit cu ce ai realizat până acum sau crezi că e loc de mai mult?

Să nu râvnească nimeni la viața mea, pentru că este una cu foarte mari sacrificii. Ar fi fost mai bine să fiu sărac, dar sănătos și fericit, pentru că cea mai importantă este sănătatea. Degeaba ai bani, pentru că nu poți cumpăra orice cu ei.

Faptul că acum călătorești destul de des este ca o recuperare a timpului începuturilor carierei tale sau mereu ai reușit să-ți alimentezi această pasiune?

Pasiunea mea pentru călătorie este dintotdeauna, de când mă știu mi-a plăcut să călătoresc. Când aveam timp, stăteam și câte o lună în vacanță, așa cum s-a întâmplat la finalul anului trecut. Călătoriile mele nu sunt de dragul de a bifa un loc, ci au un accent spiritual. După ce citesc, mă documentez despre viitoarea destinație, merg acolo și vreau să confrunt cu realitatea. Îmbin utilul cu plăcutul. Poate puțini știu că în vacanță mă trezeam la șase dimineața și luam rucsacul și cutreieram munții pentru a vizita diferite temple. Spiritul ăsta aventurier al meu, la care probabil nu voi renunța, ține și de zodia mea, a Săgetătorului.

Dacă ar fi să te reîntorci în timp ai schimba ceva?

Nu. Nu aș schimba nimic. Cu siguranță, dacă ceva s-a întâmplat în viața mea, rău sau bine, așa a vrut Dumnezeu să fie. A vrut să îmi dea niște lecții, din care a vrut ca eu să învăț ceva, ceea ce, cred eu, s-a și întâmplat.

Dacă ai avea din nou 20 de ani tot drumul ăsta l-ai urma?

Cu mintea de acum și cu toată experiența acumulată, aș face tot fashion, dar m-aș axa și pe investiții imobiliare.

