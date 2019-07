Pasagerii acceptă provocarea lansată de acesta de a-i duce la destinație, gratuit, iar dacă răspunsurile acestora sunt cele corecte, vor primi și sume considerabile de bani. Călătorii cu taxiul lui Cătălin Cazacu devin foarte creativi pentru a-și recupera una dintre cele trei vieți pe care le au la fiecare cursă; trei tineri au fost de acord ca la jumătatea distanței până la destinație, să coboare din mașină și să își exerseze abilitățile de hairstilisti pe un trecator care este de acord sa le dea o mana de ajutor, oferindu-se drept ”cobai”.

Începem un nou sezon plin de surprize! Vă salut de aici, de la mare; mai am foarte mulți de bani de dat, așa că turiștilor care sunt în vacanță, pe litoralul românesc, le lansez invitația de a se urca în taxiul meu. Daca marea și soarele nu va erau de ajuns, eu va mai dau un motiv in plus să veniti pe litoral”, spune Cătălin Cazacu.

Citește și

Recomandările culturale ale săptămânii. Descoperim cum se simte Pescărușul pe acoperișul TNB-ului

Citește mai multe despre Cash Taxi pe Libertatea.