Libertatea: Primul reality show împreună. Ce v-a făcut să acceptați această experiență? Cât ați stat pe gânduri până să confirmați participarea?

Pentru unii, primul împreună, pentru alții, primul ever 😅. Nici nu am stat pe gânduri când am acceptat participarea deoarece știm că suntem un Power Couple, voiam doar să vedem dacă mai sunt lucruri de descoperit unul la celălalt.

-Ce a însemnat pentru fiecare dintre voi să-și lase deoparte activitatea? Cât de greu vă este să fiți departe de telefoane și de ceea ce faceți?

Radu: Pentru mine a fost foaaaarte greu să îi las pe colegii de la studio singuri. Pe lângă stresul generat de Power Couple, trebuie să recunosc că stresul de “acasă”, aproape m-a făcut să cedez. Mi-a fost foarte greu să nu fiu eu “la cameră”, dar m-am împrietenit cu operatorii și am avut parte și de discuții tehnice, deci nu mi-au lipsit. Iar cu telefonul… ce să vă zic, recomand să îl puneți deoparte câteva săptămâni dacă puteți.

Diana: Telefonul, până și până la urmă, te obișnuiești și fără el și chiar susțin ideea unui detox de social media, dar cu sala a fost nebunie. Știam că trebuie să-mi organizez cupa de gimnastică, că am de făcut exerciții noi cu copiii și cred că acolo mi se ducea gândul în fiecare seară, dacă colegul meu se descurcă și dacă fetele mele s-au antrenat cum trebuie.

Dinaa Bulimar: „Un atac de panică imens, cum n-am avut în viața mea”

-Cu ce temeri ați intrat în acest show și cât de mult s-au accentuat/diminuat odată cu primele probe?

Radu: Nu cred că am intrat în concurs cu temeri, dar am descoperit multe pe parcurs care s-au accentuat, dar au fost și depășite, zic eu, în timp util.

Diana: Eu însă am trecut prin niște momente “unice” pe care îmi este și frică să le revăd. Îmi este frică și de cum vor vedea oamenii anumite lucruri de acasă, aici vorbind de un atac de panică imens, cum n-am avut în viața mea (cu tot rimelul scurs pe față)

-Cum a fost relația cu ceilalți concurenți? Vă cunoșteați cu vreunii dintre ei, înainte de începerea filmărilor?

-Pe mulți dintre ei îi cunoșteam din mediul online, dar personal nu, cred că am fost outsiderii grupului. (Cel puțin așa m-am simțit eu – Radu)

Diana: Am reușit, însă, să ne integrăm foarte repede (ciudat de repede pentru Radu) și cred că am legat și prietenii de viitor.

„Am învățat că o relație chiar funcționează atunci când treci peste lucruri grele, ușor”

-Care simțiți că sunt cele mai importante lucruri care s-au schimbat la voi, de când sunteți într-o relație?

Radu: Amândoi cred că am devenit puțin mai calmi și cred că am înțeles încă din secunda 0 cel mai important aspect: comunicarea.

Diana: Am învățat că o relație chiar funcționează atunci când treci peste lucruri grele, ușor. Simt că din partea lui Radu am o susținere nemaipomenită și cred că nu ne-am schimbat de când ne-am cunoscut, ci pur și simplu putem fi naturali, unul cu celălalt.

-Ce credeți că vor afla cei de acasă nou despre voi, în urma participării la Power Couple?

Diana: Wow, îmi este foarte frică de asta! Pentru că știu că fața mea poate exprima multe, iar țipătul și mai și. Suntem pregătiți să auzim “nu cred că urlă așa la el?!” Dar eu știu de ce țip…. Vedeți voi, lui Radu îi place să mă aducă în acel punct de nervi în care să mă vadă cu flăcări sub nas.

-Dacă ați scrie o carte despre relația voastră, ce nume ar avea? Și cum s-ar numi capitolul dedicat participării la Power Couple?

O carte despre relația noastră… “Bulimache încearcă”, iar capitolul despre Power Couple s-ar numi: “Calm, te rog!”.

