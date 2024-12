La mijlocul lunii decembrie, Selly și-a anunțat fanii de pe YouTube că și-a activat butonul „Join”, iar persoanele care doresc se pot abona, pentru a vedea mai devreme episoadele Buzz House, dar și pentru a primi testimonialele needitate și episoadele „Behind the scenes” (BTS).

„Pentru prima dată pe acest canal am adăugat butonul de Join. Dacă vrei să vezi ce se întâmplă după ce se închid camerele, când vine noaptea și se dă drumul la șpriț. Atunci când concurenții dau cărțile pe față… Pentru doar 29,99 de lei ai acces la episoadele de Behind the scenes. Vom publica în total 8 episoade de BTS, iar primul este deja on doar pentru membri.

De asemenea, dacă mai dai 10 lei în plus, o să ai acces cu o oră mai devreme la episoadele publice din Buzz House. Ca să nu se mai răcească mâncarea când aștepți premiera. Plus: îți dau și testimonialele concurenților integrale, needitate, ca să-ți faci tu editul pe TikTok din ele”, a spus Selly pe YouTube.

Fanii sunt nemulțumiți

Dacă unii fani s-au arătat încântați de ideea avută de celebrul influencer, alții l-au pus la zid pe Selly și l-au acuzat că nu se gândește și la persoanele care nu au bani să plătească abonamentul lunar.

„Le mulțumim celor ce au postat pe TikTok”, „Selly, tu nu te-ai gândit că o să fie lume care o să cumpere accesul cu 30 de lei și după o să le posteze pe TikTok?”, „Trebuia puțin mai scump, că așa au toți acces”, „Gândește-te la lumea care nu are bani să se uite” și „Selly, am avut încredere în tine! No comment”, sunt unele comentarii pe care le-au avut fanii.

