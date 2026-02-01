Într-un episod special al podcastului său, în care Eva Măruță, fiica sa, i-a pus întrebări, prezentatorul a vorbit despre contextul în care a decis să accepte propunerea venită din partea Realitatea TV, chiar dacă obiectivul său profesional era, în continuare, Pro TV.

A lucrat la Realitatea TV

El a evocat perioada în care a ales să plece de la TVR, unde era gazda emisiunii „Tonomatul de pe 2”, pentru a intra într-un proiect nou, pus pe picioare de foști membri ai echipei Pro TV. „Uite, să știi că au mai fost momente când am plecat prima dată de la Televiziunea Română.

Eu m-am dus la TVR și apoi aveam «Tonomatul de pe 2». Și la un moment dat, pentru că visul meu era ProTV-ul, un director care lucrase la ProTV plecase din companie și mai mulți oameni și făcea un post de televiziune nou, Realitatea TV, de știri. Și practic, oarecum m-au convins să mă duc la Realitatea TV. Și făceam o emisiune tot zilnică, tot de dimineață.”

Ce a făcut cu banii primiți

Chiar dacă acest moment poate fi privit ca unul important în parcursul său profesional, experiența de la Realitatea TV nu s-a întins pe o perioadă îndelungată. Prezentatorul a explicat că, în ciuda beneficiilor financiare consistente, nu se simțea împlinit și îi lipsea mediul care să-i ofere motivație și entuziasm.

„Cred că a ținut doar șase luni de zile. Dar știi de ce? Pentru că nu eram fericit acolo. Și asta poate să-ți spună mama ta. Și poate să-ți spună mama ta că eu câștigam atunci o căruță de bani. Și când spun că câștigam o căruță de bani, am noțiunea banilor. Dar pentru că nu eram fericit, n-am vrut să mă mai duc. Știi ce am făcut? Am dat toți banii ăia înapoi, cu toate că nu trebuia. Pentru că, știu, am făcut o prostie. Acum n-aș mai face.”

