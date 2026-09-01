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„Ca de fiecare dată, concurenții noștri încep foarte speriați, dar după ce se obișnuiesc cu platoul, încep să ne arate latura lor sentimental-gastronomică. Anul acesta, de ce este mai special? Au început războaiele între ei mai devreme decât niciodată, asta înseamnă că avem un grup foarte, foarte determinat și un grup care gătește foarte bine. Sunt foarte puțini cei care nu se pricep la gătit și sunt foarte mulți «profesori» printre ei. Avem oameni care dau sfaturi, printre ei, am primit chiar eu câteva sfaturi, vă dați seama? Cu drag, eu abia le aștept. Îmi place foarte mult că sunt creativi, sezonul acesta a venit cu multă creativitate”, a spus chef Cătălin Scărlătescu.

Dacă între concurenți au început mai devreme ca niciodată „războaiele”, nici chefii nu au stat deoparte. De această dată, probele în echipe din deplasări au devenit un nou prilej pentru cei trei jurați să intre în competiție și să demonstreze cine este mai bun. Iar chef Cătălin Scărlătescu recunoaște că, în acest an, lupta cu Sorin Bontea a fost una cât se poate de intensă.

Chef Cătălin Scărlătescu: „Noi nu ne luptăm, ne killărim”

„Dat fiind faptul că noi suntem mai nărăvași, am zis că nu putem să stăm deoparte și doar să privim cum alții «gastronomesc» și am zis: hai să «gastronomim» și noi. Ne-am împărțit pe echipe și, de fiecare dată când ieșeam într-o deplasare, ne războiam între noi. Noi nu ne luptăm, ne killărim, așa se întâmplă treaba asta. Uitați-vă, pentru că Bontea a slăbit, este spectaculos, este genial. Și vă mai spun ceva, dar să nu spuneți la nimeni: l-am făcut să plângă de vreo câteva ori. L-am făcut pe Bontea – nu mai putea să stea în platou, s-a enervat de vreo două ori, i-au luat ăștia tensiunea. A fost ceva crunt! Sună foarte, foarte ciudat, dar sezonul acesta chiar ne-am ascuțit cuțitele”, a adăugat chef Cătălin Scărlătescu.

Când începe MasterChef 2026

Noul sezon MasterChef România aduce o competiție mai intensă, concurenți hotărâți să demonstreze ce pot face în bucătărie, multă creativitate și o mulțime de momente care îi vor pune la încercare pe cei care aspiră la titlul de MasterChef și la marele premiu de 75.000 de euro. Sezonul 11 începe luni, 7 septembrie, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO.

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