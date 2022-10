După o lungă perioadă în care a fost burlac, Cătălin Scărlătescu s-a îndrăgostit iremediabil de Doina Teodoru, câștigătoare la „iUmor” în sezonul 3. Cei doi au avut acum o scurtă vacanță în Grecia, unde s-au bucurat împreună de cele mai frumoase momente.

Pe rețelele de socializare, Chef Cătălin Scărlătescu a încărcat mai multe fotografii din escapada lor romantică. Dacă până acum era discret cu viața personală, acum bucătarul este fix opusul.

„Gata vacanța. Am încărcat bagajele și plecăm încet să nu deranjăm măslinii”, a scris vedeta de la Antena 1 pe rețelele de socializare.

„Nu ai nevoie de prea multe pentru a fi fericit”, „Picătura lui Dumnezeu, femeia, schimbă valoarea celorlalte lucruri, în ochii și inima ta”, „Oameni frumoși! Ce bine că v-ați găsit unul pe altul! Să aveți clipe magice”, sunt doar o parte dintre mesajele primite din partea fanilor.

Cum a început relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru

În vârstă de 50 de ani, Cătălin Scărlătescu e într-o relație cu Doina Teodoru. Sunt împreună de aproximativ un an de zile, iar acum, exclusiv pentru revista VIVA!, el a dezvăluit cum s-au cunoscut și cum au început să devină din ce în ce mai apropiați.

În urmă cu un an, celebrul bucătar de la „Chefi la cuțite” și tânăra actriță s-au intersectat pe litoralul românesc, la Vama Veche. Au făcut o poză împreună și de acolo a pornit povestea lor care durează chiar și astăzi. „Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași.Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poză, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă”, a dezvăluit chef Cătălin Scărlătescu.

