Cătălin Zmădărăndescu și-a dat masca jos la „Masked Singer România”. Luptătorul era Cameleonul, cel care pusese în dificultate publicul, dar și pe cei patru detectivi.

„Sunt tot timpul în gardă, iar când vine vorba de competiție, reptila din mine nu doarme niciodată!”, a fost un indiciu important, care i-a dus pe detectivi cu gândul la un luptător. Au fost foarte aproape să ghicească cine se află sub mască, dar niciunul dintre detectivi nu s-a gândit că poate fi vorba chiar despre Cătălin Zmărăndescu.

Mihaela Rădulescu și Cătălin Zmărăndescu s-au întâlnit la „Ferma vedetelor”, iar vedeta a mărturisit că s-a gândit la un moment dat că ar putea să accepte provocarea de a participa și la „Masked Singer România”. „Toate indiciile duceau la el, l-am văzut în «Ferma». E un sensibil, nu doar bine făcut”, a spus ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

După ce a renunțat la mască, luptătorul a făcut primele declarații. Cătălin Zmărăndescu consideră că masca pe care a purtat-o la „Masked Singer România”, cea a Cameleonului, i s-a potrivit perfect.

„Cred că mă reprezintă. Am avut o viață tumultuoasă și am reușit să mă adaptez la orice situație. Am reușit să schimb câte ceva de fiecare dată. (…) Cel mai greu a fost să cânt: nu am voce, nu am nicio legătură cu muzica. De dansat nici vorbă, nu că aș fi vreun dansator mai bun ca ursul, dar la cât de greu și incomod era costumul, dacă picam pe spate rămâneam acolo ca un cărăbuș”, a declarat Cătălin Zmărăndescu pentru PRO TV.

Tot în aceeași seară a avut loc încă o demascare. Sub masca Pufosului de la „Masked Singer România” se afla Corina Caragea.

Citeşte şi:

Corina Caragea, sub masca Pufosului de la „Masked Singer România”. „Mi-ar fi plăcut să continui aventura”

Florin Călinescu a semnat cu Prima TV. Cu ce se va ocupa fostul jurat de la „Românii au talent”

Cum arăta Vlăduța Lupău înainte să fie celebră. Ce intervenții estetice și-a făcut

PARTENERI - GSP.RO Simona Halep, dispusă să returneze banii primiți dacă i se va cere. "Nu suntem fericiți de ceea ce s-a întâmplat"

Playtech.ro IREAL! Directorul Moderna anunță când se termină pandemia. Acum e clar: când apare vaccinul salvator

Observatornews.ro Fetiţele cu chibrituri: două case, distruse de flăcări în prag de iarnă după joaca a două copile de 9 şi 11 ani. Poliţia le va audia

HOROSCOP Horoscop 24 septembrie 2021. Scorpionii nu ajung la o înțelegere cu partenerul de cuplu, într-o problemă importantă

Știrileprotv.ro Președintele Klaus Iohannis, fotografiat cu manelistul Sorinel Puștiu la New York

Telekomsport ŞOC! A rămas GOALĂ la petrecerea fiului, ţinuta a cedat! Doamna naţiunii, foto interzis minorilor