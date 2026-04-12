Potrivit declarațiilor făcute de liderul opoziției, acesta a primit apeluri de felicitare din partea unor oficiali importanți de pe scena europeană și internațională. Printre aceștia se numără Friedrich Merz, precum și Mark Rutte, care l-au contactat telefonic pentru a-și exprima sprijinul și aprecierea pentru rezultatul obținut.

„Cancelarul Germaniei și secretarul general al NATO ne-au felicitat pentru victoria prin telefon”, a declarat Péter Magyar, subliniind sprijinul internațional de care se bucură în acest moment.

De asemenea, Emmanuel Macron, președintele Franței, și Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, s-au alăturat mesajelor de felicitare, transmise tot prin apeluri telefonice.

Maghiarii au fost chemați astăzi la vot pentru a-și alege noul parlament, într-un scrutin considerat crucial atât pe plan intern, cât și internațional. Cu ochii ațintiți asupra rezultatului sunt nu doar Uniunea Europeană, ci și Statele Unite și Rusia, iar bătălia se dă între Viktor Orban, reprezentantul Fidesz și actualul premier, respectiv Peter Magyar, din partea partidului Tisza.

Peter Magyar și partidul său de opoziție, Tisza, au câștigat alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie 2026, din Ungaria, la capătul unui scrutin care va pune capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orban.

Viktor Orban a susținut, duminică seară, un discurs în fața susținătorilor, în care a spus că rezultatul alegerilor este „clar”, recunoscând înfrângerea partidului său, Fidesz. Premierul maghiar a promis însă că nu va renunța „niciodată” și că va continua „lupta” din opoziție.

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a felicitat Ungaria pentru rezultatul istoric al alegerilor parlamentare din 11 aprilie 2026, în urma cărora partidul Tisza, condus de Péter Magyar, a obținut o victorie semnificativă.

