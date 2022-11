Roxana Hulpe, care încă apare pe micul ecran, la Pro TV, este în continuare activă, dar cu toate acestea spune că s-a îngrășat aproximativ 20 de kilograme. „Simțeam nevoia să mănânc, pe perioade. La început îmi doream să mănânc multe fructe – mere, gref, acum sunt în episodul în care mănânc castraveți murați și multe supe. Și foarte multă mâncare de casă.

Dar m-am îngrășat, aveam 50 de kilograme și am ajuns la 70. 20 de kilograme. Se spune că în sarcină ar trebui să iei între 9 și 12 kg. 20 e mult și mai am până nasc”, a spus vedeta, care a explicat că ea a simțit că a avut o mică depresie în primele luni de sarcină.

A și explicat de ce: „În primele două luni mi-a fost greu și emoțional. Pentru că, chiar dacă mi-am dorit foarte tare fetița asta, copilul ăsta, știam că e complicat la mine că aveam niște probleme medicale. Și nu credeam că puteam rămâne însărcinată natural, dar s-a întâmplat – fără tratamente – și cumva a fost șocul veștii: Ești însărcinată.

Atunci a fost un pic mai greu pentru că nu știam dacă sunt pregătită, nu știi niciodată dacă ești pregătită. Acum abia aștept și nu mi-e groază deloc. Cred că vom face echipă superbună, nu mi-e teamă”, a mai spus ea.

Recomandări Trei medici români dezbat o practică controversată: moartea asistată. „Un sfârșit creștinesc” sau „misiunea de a opri suferința unui pacient”?

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Roxana Hulpe are endometrioză, dar cu toate acestea a rămas însărcinată natural. „Eu am endometrioză și e principala cauză a infertilității la femei. A fost un șoc când am aflat acum 4 ani, am plâns foarte tare, neștiind, căutând pe Google. Dar am ajuns la niște medici foarte buni la noi, aici, care mi-au spus că se poate, să mă liniștesc că o să rămân însărcinată la un moment dat, cum va vrea Dumnezeu. Și așa a fost.

Universul le-a așezat fix când a fost să fie. Deci se poate. Femeile care trec prin asta, și eu am în jurul meu multe, să aibă încredere. Se poate. E important să ajungi la un medic foarte bun, să te lași pe mâinile lui ca să construiți o relație, e un pic de muncă. E muncă și emoțională, și psihică. Ține foarte mult de asta, și mai ține și de Univers, de Dumnezeu”, a mai spus ea.

Roxana Hulpe e căsătorită cu Bogdan Rădulescu, manager la festivalurile UNTOLD și Neversea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Scandal monstru în TVR. O jurnalistă acuză o vedetă de hărțuire și violență: „M-a înjurat, m-a lovit cu palmele, cu pumnii și cu un set de chei, m-a strangulat și m-a dat cu capul de perete”

Playtech.ro ȘOC! Un nou război este pe cale să înceapă lângă România! UE fierbe, iar NATO se așteaptă la ce e mai rău

Viva.ro O mai știi pe directoarea din Liceenii? Uluitor câți bani primește acum lunar Cristina Deleanu pentru rolul de atunci

Observatornews.ro Boris Johnson "dă din casă": Germanii ar fi vrut ca Ucraina să se prăbușească rapid, înainte de invazie, francezii au fost într-o stare de negare

Știrileprotv.ro Ultima oră. Crimeea a fost luată cu asalt. Detalii

FANATIK.RO Fiica Stelei Popescu, Doina Maximilian, la 5 ani de la moartea artistei, răspunde cârcotașilor: ”Nu-mi pun asemenea probleme, să mă justific”

Orangesport.ro "Dezvălui!" Ce i-a spus Simona Halep anestezistului pentru operaţia la nas, după antidopingul fatal cu substanţa interzisă

HOROSCOP Horoscop 23 noiembrie 2022. Fecioarele se ocupă de casă, de familie, de locul în care se retrag ca să se regăsească și să se refacă

PUBLICITATE Ținute care reînvie spiritul glamour & misterios al ideii de Old Hollywood