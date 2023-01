De trei ori Dinu Maxer a mers la medicul estetician, care i-a făcut operații de implant de păr. Recent, el a suferit o altă intervenție, blefaroplastie, adică și-a tăiat pleoapele. „Am făcut patru implanturi de păr până în prezent, iar recent, am făcut o blefaroplastie, de care sunt foarte mulțumit. Mă uit în oglindă și nu-mi vine să cred! Nici la 20 de ani nu arătam așa fresh”, a spus artistul, care a scăpat și de riduri, medicul i-a injectat botox și acid hialuronic în diverse zone ale feței.

„Nu mai am niciun rid, au dispărut. Am fost la medicul estetician Omar Wahba și am făcut blefaroplastie superioară și inferioară. Ca bărbat, să te lauzi cu asta, nu e ok. Când mă uit însă în oglindă și văd diferența, și îl văd pe Dinu de acum 10 ani, trebuie să recunosc că-i sfătuiesc și pe alții să facă la fel.

Am făcut o blefaroplastie, mi-am ajustat pleoapele, cearcănele, puțin botox în frunte, puțin acid hialuronic”, a declarat Dinu Maxer, care a recunoscut că a cheltuit câteva mii de euro pentru aceste operații și intervenții estetice.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări Ministrul ucrainean de Interne și alți oficiali au murit după ce s-au prăbușit cu elicopterul lângă o grădiniță din regiunea Kiev

Deea Maxer, soția lui, care a apelat și ea la ajutorul medicului estetician pentru a arăta mai bine, spune că își dorește ca soțul ei să arate din ce în ce mai bine, mai ales că anul viitor va avea 50 de ani. Îl sfătuiește să urmeze încă o procedură estetică. „Eu voiam să-i mai propun ceva, că tot face 50 de ani, anul viitor.

Vreau să-i mai facem și un lifting facial. Un foxy eyes ca să scăpăm de riduri de tot, îi face o incizie mică, îi ridică și bărbia, tot!”, a spus cântăreața pentru aceeași sursă.

Povestea de iubire dintre Deea și Dinu Maxer

Sunt împreună de 14 ani, însă relația lor nu a fost întotdeauna lapte și miere. Deea și Dinu Maxer au avut parte de momente dificile în căsnicie și au luptat să își mențină relația de-a lungul anilor. Artistul a mărturisit că primii ani de căsnicie au fost mai dificili, mai ales după venirea pe lume a primului lor copil. „Am făcut-o geloasă pe Deea mai ales în primii ani de căsnicie. Atunci nu-mi dădeam seama că mai răspundeam unei fete sau alteia, dar și ea suferea. Cred totuși că cheia mariajului nostru a fost, până la urmă, fidelitatea. Nu am călcat strâmb nici unul.

Au mai fost momente de criză, ca în orice mariaj, mai ales atunci când au venit pe lume copiii. Mi-am dat seama că se adunaseră multe lucruri nespuse între noi! Devenisem ca doi străini, deși stăteam în aceeași casă”, a declarat Dinu Maxer pentru Click!

Recomandări INVESTIGAȚIE. Cunoscut activist vegan din București, acuzat că a abuzat sexual fete între 10 și 19 ani. Dezvăluirile a șase victime: „Criteriile lui: să fie virgine, tinere, inocente”

Deea și Dinu Maxer au împreună doi copii, un băiat și o fetiță, iar cel de-al doilea copil a venit pe lume mai mult la insistențele artistei, care și-a dorit să devină din nou mamă, în timp ce Dinu nu era tocmai de acord cu ideea.

„Nu înțelegeam de ce trebuie să-i aduc flori! Cu timpul, am devenit mai romantic. Acum vrem să ne luăm o săptămână numai pentru noi, lăsăm copiii cu părinții și plecăm! Acum pot să spun că m-am reîndrăgostit de Deea, văd cu alți ochi mariajul nostru!”, a mai declarat Dinu Maxer.

GSP.RO Cum arată soția lui Victor Pițurcă. Apariție rară a doamnei Mia, care îl crește pe băiatul antrenorului și al Vicăi Blochina

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Vedeta care a ieșit cu „perdeaua bunicii” în oraș. Ce nume greu a îndrăznit să apară așa în public GALERIE FOTO

Viva.ro Este fiul unor mari actori români, a terminat două facultăți, dar s-a călugărit pe Muntele Athos: 'Am pățit..'

Observatornews.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs accidentul din Gorj, în care trei mineri au murit. 25 de oameni, înghesuiți într-un camion care a căzut de pe pod

Știrileprotv.ro Recompensă uriașă pentru taximetristul din Cluj care a dus gratuit o mamă cu copilul la spital. „Încă nu l-am găsit”

FANATIK.RO Secretul lui chef Joseph Hadad pentru o friptură fragedă. Ce ingredient trebuie să folosești

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 18 ianuarie 2023. Fecioarele ar putea descoperi că au puterea de a trece peste anumite neplăceri provocate de cei dragi