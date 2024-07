Ioana Tufaru, fiica regretatei artiste Anda Călugăreanu, a fost în urmă cu câteva săptămâni într-o vacanță la mare, pe litoralul românesc. N-a stat prea mult acasă, de curând a mers și la munte, unde s-a cazat la o cunoștință. Deși nu are un loc de muncă stabil și o situație financiară delicată, ea călătorește alături de familie.

„Am fost 4 zile la munte, la Sinaia, pentru prima dată, și a fost minunat! În primul rând a fost răcoare și am putut respira, apoi a fost distracție. Nu am cheltuit mult deloc, având în vedere că am stat la o cunoștință și nu am plătit cazare. Cred că undeva la 200 de lei am cheltuit, ceea ce nu mi se pare mult deloc pentru 4 zile”, a spus ea pentru Ciao.

Întrebată câți bani câștigă pe lună familia ei, Ioana Tufaru a explicat că nu mult, însă le ajung banii de la lună la lună. 1.200 de lei plătește chirie, plus utilitățile, factura la lumină e 55 de lei, la gaz e 25 de lei pe perioada verii.

Ioana Tufaru: „Suntem foarte atenți și limitați la cheltuieli, nu facem abuz”

„Undeva în jur de 4.000 de lei, pentru că am mai spus că Ionuț lucrează în pază și câștigă și de acolo ceva bănuți. Cele mai mari cheltuieli, evident că sunt pe chirie și facturi. Dar nu foarte mari pentru că stăm la rezidențial și aici sunt toate pe cont propriu, cât consumi, atât plătești.

Un exemplu, factura la lumină a fost 55 de lei, iar la gaze luna asta am avut 25 de lei de plată. Întreținerea este mai mult, dar nu ca la blocurile obișnuite unde se plătesc și pierderile altor vecini. Cât consumăm atât plătim, ceea ce mi se pare ok.

Ne descurcăm, nu ne plângem. În general suntem foarte atenți și limitați la cheltuieli, nu facem abuz, drămuim banii în așa fel încât să ne ajungă de la o lună la alta”, a explicat Ioana Tufaru, care lunar merge la medicul de familie cu soțul ei, amândoi au probleme de sănătate.

„Amândoi avem probleme de sănătate. Tratamentul lui Ionuț (n.r. soțul ei) nu costă foarte mult pentru că luăm în fiecare lună rețetă compensată de la medicul de familie și costă undeva la vreo 50 de lei compensat”, a mai explicat ea.

Ce pensie are Ioana Tufaru: „Nu poți să trăiești în România cu banii ăștia”

Invitată în emisiunea online a lui Mihai Ghiță, aceasta s-a plâns și că soțul ei, Ionuț Mardare, se confruntă cu probleme de sănătate, că urmează un tratament costisitor. „Soțul meu are probleme groaznice cu inima și cu plămânii, are niște fibrilații foarte nasoale. Ia tratament, trebuie să îl ia toată viața, că nu are încotro. Costă și tratamentul, dar ne chinuim și așa.”, a spus Ioana Tufaru, care apreciază că soțul, în ciuda situației lui, merge la muncă.

Ionuț Mardare are o pensie infimă de 1.281 de lei, dar și lucrează ca agent de pază. Aceeași pensie o are și Ioana Tufaru, pensie care acoperă chiria apartamentului unde locuiește. „Are pensia exact cât o am și eu, 1.281 de lei. Nu poți să trăiești în România cu banii ăștia, mai ales dacă ai și un copil. Numai chiria costă toată pensia mea, adică 1.200 lei. Salariul soțului e minim pe economie.”, i-a mai spus Ioana Tufaru lui Mihai Ghiță.

