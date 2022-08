După ce în anii pandemiei nu se mai ajungea cu banii, Mihai Trăistariu anunță că acum sezonul estival a fost unul bun pentru el, că afacerea cu imobiliarele merge ca pe roate. „Anul acesta nu am niciun motiv să mă plâng. Mi-a mers foarte bine. De la Paști și mai apoi 1 mai am avut doar semnale pozitive. În sensul că turiștii mi-au închiriat mereu cele șase apartamente din Mamaia Nord.

Cred că voi reuși să strâng circa 30.000 de euro după acest sezon estival. Iar asta va însemna că voi putea achita un miliard și jumătate din cele trei pe care le am de dat înapoi băncii!”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Impact.ro.

„Mai mult, dacă lucrurile vor merge la fel de bine și în această toamnă, așa cum sper din toată inima, atunci am motive să cred că până la Crăciun îmi voi achita și restul datoriei, ca să încep noul an curat ca lacrima! Totul e să am parte de concertele propuse”, adaugă el.

Totodată, Mihai Trăstariu a dezvăluit și cum a reușit să atragă mulți clienți. „Am ales anul acesta o rețetă clasică, care a dat rezultate. Mi-am făcut reclamă, normal spun eu, pe rețelele sociale și am reușit să-mi închiriez apartamentele pe timp îndelungat. Am început încă din martie, cu prețuri promoționale. Dacă aștepți cu câteva zile înainte de sezonul estival, poți fi sigur că lucrurile nu vor lua o întorsătură plăcută!

În plus, eu nu am mărit prețurile. 350 de lei am stabilit de acum câteva luni, așa a rămas! Și cred că asta a făcut ca din 15 iunie încoace eu să nu am nici măcar o cameră liberă. Nu mă refer la weekenduri, ci la întreaga săptămână! Și nici nu voi avea până pe 3 septembrie, în condițiile în care pe 5 începe școala anul acesta. Mai mult, am speranțe că voi mai reuși să mai închiriez camere până pe la jumătatea lui septembrie, așa cum mi s-a întâmplat și anul trecut!”, a mai mărturisit Mihai Trăistariu.

