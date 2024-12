Cei de la PRO TV nu au anunțat încă data exactă la care va începe competiția, însă numele tuturor concurenților care participă la Survivor România 2025 a fost făcut public.

Printre participanți se regăsesc și câteva nume deja cunoscute de căte publicul larg, precum cântărețul Bitză sau omul de radio Sebastian Coțofană.

În plus, printre concurenți se regăsesc și foști participanți de la „Insula Iubirii”, precum Ema Kovacs și Diandra Moga, dar și o vedetă foarte cunoscută în mediul online: Larisa Popa, care a lucrat mult timp pentru Pescobar.

Vrea să câștige competiția

Odată cu anunțul că va participa la Survivor România 2025, Ema Kovacs a stat de vorbă cu Libertatea despre noua experiență, afirmând că speră să pună mâna pe marele premiu.

„Eu nu mi-am propus cât să stau acolo, mi-am propus să ajung acasă cu marele premiu. Și marele premiu nu înseamnă doar bani pentru mine, înseamnă mulțumirea aia că ai ajuns să fii primul supraviețuitor și unicul din acel sezon. Sunt importanți banii, dar cred că finala te face să te simți mult mai mândru de tot ceea ce înseamnă banii, care se pot duce oricând”, ne-a dezvăluit în exclusivitate Ema Kovacs.

Tânăra a mai afirmat că nu crede că va avea probleme cu mâncarea la Survivor România 2025, iar motivația ei supremă va fi familia care o așteaptă acasă.

Familia o motivează

„Cu siguranță ne va ajuta experiența asta, pentru că oricât de mult ne-am dori să credem că suntem niște supraviețuitori și ne-am duce singuri în pădure și am sta nemâncați, niciodată nu o să fie cum o să fie Survivor.

Eu o să rezist fără mâncare, eu am făcut 40 de zile post negru, înainte să ajung aici. Deci nu am probleme cu mâncarea. O să am probleme cu partea emoțională, dar sunt sigură că, gândindu-mă la familia mea, care e acolo să mă susțină, pentru că au venit la fiecare interviu cu mine și m-au așteptat și au mers câte 13 ore dus-întors și… Sunt sigură că chestiile astea mă vor motiva să ajung în finală și să câștig”, a mai spus Ema Kovacs pentru Libertatea.

