Pe 26 martie 2025 a avut loc un nou duel de eliminare, iar cele care s-au lupat pentru a rămâne în competiție au fost Adina Gache și Izabela Burugă. Din păcate, aceasta din urmă a fost învinsă și s-a întors în România.

Concurenta a fost eliminată de Adina Gache

Chiar dacă în Republica Dominicană a dovedit că poate fi una dintre cele mai puternice concurente de la Survivor România 2025, Izabela Burugă s-a văzut trimisă la duelul de eliminare chiar de către colegii ei, care au votat ca ea să se lupte pentru a rămâne în competiție.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Adi Coșeru, cel care a avut colanul de imunitate personală, a trimis-o la duel cu Izabela Burugă pe Adina Gache și, deși Izabela putea să își schimbe adversarul, după ce a spart urna destinului, iar acolo era apă, concurenta a decis să nu aleagă pe altcineva.

Izabela Burugă, reacție după ce a părăsit Survivor România 2025

După ce a fost eliminată de la Survivor România 2025 de către Adina Gache și s-a întors în România, Izabela Burugă a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru Libertatea.

Recomandări Emil Hurezeanu, la un pas de demitere. Cine e varianta luată în calcul la Externe de premierul Ciolacu SURSE

„Experiența Survivor România 2025 a fost, fără îndoială, una dintre cele mai intense aventuri din viața mea. Am trăit momente de euforie, dar și de epuizare. Am cunoscut oameni incredibili și am descoperit limite pe care nu credeam că le pot depăși”, a spus Izabela Burugă pentru Libertatea.

Eliminarea ei vine la scurt timp după ce Libertatea a notat în exclusivitate că Yunus Emre, concurent la Survivor Turcia 2025, s-a îndrăgostit de Izabela Burugă și a părăsit tabăra în care se afla, pentru a o căuta prin jungla din Republica Dominicană.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Studentă turcă în America ridicată în plină stradă de agenți federali cu fețe acoperite. Nimeni nu știe unde este

Urmărește-ne pe Google News