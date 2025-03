Lupta pentru imunitate dintre cele două triburi a fost câștigată de Leoparzi, astfel că Dragonii s-au văzut nevoiți să meargă la jocul pentru imunitatea personală, după care și-au trimis către eliminare doi concurenți.

Cea care a primit cele mai multe voturi din partea colegilor ei de trib a fost Ina Shan. „Probabil nu a scris nimeni mai mult de trei litere până acum”, a fost reacția tăioasă a tinerei, după ce și-a auzit numele citit de cele mai multe ori de către Domnul Dan.

S-a duelat cu Ina Shan

Uwe Dai, cel care deținea colanul de imunitate, l-a trimis la duel alături de Ina Shan pe Mario Longa. Tânăra a spart urna destinului și putea să își aleagă un alt adversar, însă a mers pe mâna tribului și astfel a rămas duelul care deja fusese anunțat: Ina Shan versus Mario Longa.

„Mă așteptam să aleagă pe altcineva, după ce a spart apa. Dar, dacă eu am fost să fiu ales, mă duc cu tot dragul. Simt că nu se termină aici pentru mine”, a spus Mario Longa.

Din păcate, ceea ce a simțit el nu s-a întâmplat, astfel că Mario Longa a fost eliminat de la Survivor România 2025 de către Ina Shan.

Mario Longa, copleșit de emoții

La scurt timp după ce a părăsit competiția de la PRO TV, concurentul de la Survivor România 2025 a oferit o declarație în exclusivitate pentru Libertatea.

„Dragilor, după cum știți, aventura mea la Survivor România 2025 a luat sfârșit! Sunt copleșit de emoții acum. E greu de descris în cuvinte. Experiența pe insulă a fost incredibilă, un adevărat test al limitelor mele fizice și psihice. Am trăit momente de bucurie pură, dar și clipe de luptă interioară. Am descoperit forțe pe care nu știam că le am și am legat prietenii care vor dura o viață. Chiar dacă drumul meu s-a încheiat aici, plec cu inima plină și cu recunoștință pentru tot ce am trăit. Vă mulțumesc pentru toată susținerea”, a spus Mario Longa în exclusivitate pentru Libertatea.

