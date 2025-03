Un concurent a dispărut din tabăra Survivor 2025. S-a îndrăgostit de Izabela Burugă și a plecat prin junglă | EXCLUSIV

Spre exemplu, Yunus Emre, un tânăr care participă la Survivor Turcia 2025, i-a uimit pe colegii lui din emisiune, dar și pe prezentatorul turc. Asta după ce el a intrat în show-ul de supraviețuire ca rezervă, iar la hotel s-a întâlnit cu echipa din România.

Potrivit celor spuse de către Yunus Emre la Survivor Turcia 2025, el s-a îndrăgostit de Izabela Burugă, concurentă la Survivor România 2025, care a intrat și ea tot ca rezervă în show. Astfel, cei doi s-au cunoscut la hotel și au avut timp să schimbe câteva vorbe și să facă schimb de conturile lor de Instagram. Asta înainte să ajungă în junglă și să rămână fără nicio legătură cu lumea din exterior.

Doar că Yunus Emre se pare că s-ar fi îndrăgostit la prima vedere de Izabela Burugă, astfel că a făcut o nebunie: a fugit din tabăra lui de la Survivor Turcia 2025, pentru a o găsi pe tânără în tabăra ei de la Survivor România 2025!

Turcul a dispărut mai multe ore de la Survivor 2025

Timp de câteva ore, turcul a fost dat dispărut de cei de la Survivor Turcia 2025, iar întreaga echipă s-a îngrijorat și a intrat în alertă.

„Yunus Emre s-a întors în tabără pe jos. Nu există niciun loc în vecinătate, în care să poți ajunge din tabăra în care te afli. Ai ajuns undeva în toate acele ore? Unde ai fost? Ai adormit? Bineînțeles că vrem să știm asta”, a spus prezentatorul emisiunii din Turcia, în cadrul unui consiliu.

„În timp ce așteptam la hotel, fiind printre rezerve, am întâlnit o concurentă din România. Am interacționat cu ea, ea a intrat în concurs în altă zi decât mine, dar am revăzut-o când ne-am intersectat pe drum către consiliu și am trecut prin aceeași zonă. I-am arătat prin semne că mă voi duce după ea.

Apoi, le-am spus celor din echipa mea că vreau să merg la toaletă și că vreau să fiu singur. Mai mult decât atât, le-am zis că dacă întreabă cineva de mine, ei să spună că vreau să fiu singur o vreme. I-am păcălit și am plecat prin pădure, până la plajă. După un timp, m-am întors în tabăra mea. Nu știu dacă fata a fost eliminată”, a spus Yunus Emre în cadrul consiliului de la Survivor Turcia 2025.

Niciunul dintre concurenți nu știe limba engleză

Prezentatorul de le ediția din Turcia a show-ului de supraviețuire au început să glumească, afirmând că Yunus Emre nu știe nicio limbă străină și nu au înțeles cum a reușit să discute cu Izabela Burugă.

„Eu nu vorbesc engleza, nici ea nu vorbește engleza. Din moment ce eram la hotel, aveam telefoanele la noi, așa că am vorbit prin Google Translate. Am luat micul dejun și cina împreună. Știu că ea e luptătoare de MMA, a fost căsătorită și a divorțat. Și are un copil”, a mai spus concurentul din Turcia.

Apoi, el a dezvăluit că inițial a înțeles că pe româncă o cheamă Jessica sau Isabel, dar până la urmă a dezvăluit că numele ei e Izabela.

