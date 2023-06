Invitată recent în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D, Deea Maxer a vorbit mai înainte de toate despre divorțul de Dinu Maxer și despre noua relație în care e implicată. Recunoaște că e deplin fericită alături de Robert Drilea, noul iubit.

Deea Maxer: „N-am dat niciun sfat și nu încurajez nicidecum un divorț”

„Sunt liniștită, sunt fericită (…) Eu sunt cea care a hotărât divorțul (…) Am primit foarte multe mesaje de la foarte femei care îmi spuneau: «Vreau să fac și eu așa, aș vrea să divorțez, dar nu știu cum să fac asta. Pe tine ce te-a împins acolo?».

N-am dat niciun sfat și nu încurajez nicidecum un divorț, dar cred că fiecare decide pentru el, la momentul potrivit, ce este mai bun în viață”, a transmis Deea Maxer, conform kanald.ro.

Totodată, ea recunoaște că e criticată pentru că a pornit o nouă relație rapid după divorțul de Dinu Maxer. Deea Maxer speră că în curând se va muta împreună cu actualul ei iubit, cu care atât ea, cât și cei doi copii ai săi se înțeleg foarte bine. „L-am cunoscut pe Robert, probabil, în al doilea cel mai dificil moment al vieții mele”, a zis ea.

„Gurile rele spun că m-am aruncat cu capul înainte”

Și a continuat, dezvăluind ce a pățit în mediul online. Este criticată, iar unele comentarii o afectează. „Gurile rele spun că m-am aruncat cu capul înainte într-o relație care nu o să funcționeze. Oamenii îmi scriu în mesaj lucrul ăsta și mă afectează, pentru că le-am permis oamenilor să își dea cu părerea mai mult decât ar trebui.

Consider că fiecare dintre noi simte omul și ia hotărârile despre cum consideră, spre binele, bineînțeles, și al copiilor săi, ceea ce și eu am făcut. Când l-am cunoscut pe Robert, am simțit că și-a câștigat, în timp, dreptul de a fi aproape de copiii mei”, a mai spus Deea Maxer.

Deea Maxer, în lacrimi în emisiunea lui Teo Trandafir

Fosta soție a lui Dinu Maxer a izbucnit în lacrimi imediat după ce Teo Trandafir a întrebat-o cum se simte. Deea și Dinu Maxer au divorțat recent, după 18 ani de căsnicie.

Deea Maxer: „Sunt foarte emoționată, de parcă te-aș vedea pentru prima dată, nu știu de ce”.

Teo Trandafir: „Cum ești tu acum?”

Deea Maxer: „Sunt liniștită, fericită, sunt foarte emoționată, nu știu de ce (n.red. – are ochii în lacrimi)”.

Teo Trandafir: „De ce îți vine să plângi?”.

Deea Maxer: „În primul rând, în momentul în care te-am văzut mi-am amintit de momentul tău cu Maia (n.red. – fiica lui Teo Trandafir), de la ziua ta, pentru mine a fost un moment emoționant. Și în al doilea rând, pentru că ești un om cu o energie extraordinară, care pe mine acum m-a copleșit”, a fost dialogul pe care Teo Trandafir l-a purtat cu Deea Maxer.

În aceeași emisiune, artista a mărturisit că i-a cunoscut familia bărbatului pe care îl iubește și a mulțumit celor care au primit-o cu brațele deschise. „Robert nu știa că sunt persoană publică, nu cunoștea numele de Maxer. E ciudat pentru el, cât și pentru familia lui.

Eu știu ce simte o mamă, știu ce simte mama când se scriu lucruri. I-am cunoscut și părinții, și bunicile, am fost la bunica la Piatra Neamț. Am cunoscut o familie extraordinară, le mulțumesc foarte mult că m-au primit cu brațele deschise”, a povestit Deea Maxer la „Teo Show”.

