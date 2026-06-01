Cireșe culese direct din pom, la câteva zeci de kilometri de București

Livada se află în localitatea Coșereni, județul Ialomița, la aproximativ 35 de kilometri de București, potrivit inginerului Marius Roman, citat de Radio Antena Satelor. Ferma are 15 hectare de plantație și aproximativ 15 soiuri de cireșe, cu coacere treptată, astfel încât sezonul de cules se poate întinde pe toată luna iunie și, în funcție de vreme, până la jumătatea lunii iulie.

Potrivit Radio Antena Satelor, accesul la evenimentele din weekend costă 70 de lei pentru adulți, iar în acest preț este inclus un kilogram de cireșe. Copiii au intrare gratuită, iar cireșele cumpărate suplimentar costă 25 de lei pe kilogram.

Organizatorii au anunțat, într-o postare pe Facebook, că vizitatorii sunt așteptați cu „cireșe proaspăt culese, direct din livadă”, dar și cu zone de relaxare pentru părinți, tobogane gonflabile și spații de joacă pentru copii.

„Lăsați pentru câteva ore agitația orașului și veniți să vă bucurați de gustul autentic al cireșelor și de o zi petrecută în mijlocul naturii”, au transmis reprezentanții fermei.

Ce găsesc familiile la Paradisul Cireșelor

Vizita nu este gândită doar ca o oprire pentru cumpărat fructe, ci ca o ieșire de câteva ore pentru familii. În livadă sunt amenajate spații pentru copii, zone de joacă și locuri în care părinții se pot relaxa.

În weekend, potrivit Radio Antena Satelor, organizatorii pregătesc trambuline, tobogane gonflabile, spectacole pentru copii, teatru de păpuși și alte activități recreative. Copiii pot vedea cum se culeg cireșele și pot gusta fructele direct din pomi.

Marius Roman a spus că, în ultimele săptămâni, nu au mai fost făcute tratamente chimice, pentru ca fructele să poată fi consumate în siguranță în timpul vizitei. „Gustul cireșelor românești este unul care ne aduce aminte de copilărie”, a declarat acesta pentru Radio Antena Satelor.

Sezonul a început mai târziu din cauza vremii

Sezonul de recoltare a început pe 28 mai, cu aproximativ o săptămână mai târziu decât în mod obișnuit, din cauza temperaturilor mai scăzute din această primăvară. Fructele au ajuns însă la maturitate, iar livada este deschisă pentru vizitatori.

În timpul săptămânii, livada poate fi vizitată și prin campania „Culege Singur”, pentru cei care vor o experiență mai liniștită. Vizitatorii se pot plimba printre rândurile de cireși, pot gusta fructele și pot cumpăra la final cantitatea dorită.

„Paradisul Cireșelor” anunță că îi așteaptă pe vizitatori toată luna iunie, la Coșereni, pentru o zi petrecută în aer liber, cu fructe proaspete și activități pentru copii.

