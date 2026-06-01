Cât costă benzina și motorina în București luni, 1 iunie mai 2026

Luni, 1 iunie, Rompetrol a scumpit cu 35 de bani motorina, prețul carburanților din stațiile grupului kazah ajungând la nivelul celor din benzinăriile OMV.

În urma scumpirii de astăzi din stațiile Rompetrol, motorina standard a crescut la 9,59 de lei/l, cu numai 9 bani sub benzina standard (9,68 de lei/l – la fel ca în stațiile OMV și MOL), după ce cu numai o zi în urmă era cu 44 de bani mai ieftină.

Înaintea scumpirii motorinei de luni, 1 iunie, în cele 10 zile precedente, Rompetrol scumpise benzina cu 50 de bani/l (pe 19 mai costa 9,18 bani/l) și ieftinise motorina cu 35 de bani/l (pe 19 mai costa 9,59 de lei/l), potrivit datelor Profit.ro. Astfel, prețul motorinei a revenit la nivelul de pe 19 mai și în stațiile grupului kazah. Și Petrom și Lukoil vând benzina standard cu 9 bani mai scump decât motorina standard, Socar comercializează benzina la 10 bani peste cotația motorinei, iar MOL, la 14 bani.

O analiză făcută de Asociația Energia Inteligentă (AEI) arată că motorina din România s-ar putea apropia de 10 lei litrul, din cauza taxei de 2.000.000 de dolari impusă de Iran în Ormuz.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți luni, 1 iunie 2026

Potrivit peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard este luni, 1 iunie, la prețul de 8,93 de lei/l și se găsește la stația RST din Târgoviște, județul Dâmbovița.

În schimb, cea mai ieftină motorină standard costă azi 9,22 de lei/l și poate fi cumpărată de la stația Rompetrol din municipiul Arad.

Benzina standard este mai scumpă decât motorina luni, 1 iunie 2026, atât la stațiile din București, cât și la cele din orașele monitorizate, respectiv Timișoara, Iași și Constanța, ajungând la 9,62 de lei/l. Doar în Cluj-Napoca, benzina costă 9,49 de lei/l, la fel ca motorina.

Modificările prețurilor la combustibil, în ultima lună

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 7,9%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 35,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 2,1%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 10 de lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile, conform peco-online.ro.

Prețurile carburanților din România: Unde ne situăm în UE?

În această perioadă, România se află pe locul al 11-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, după Malta, Polonia, Bulgaria, Spania, Cipru, Ungaria, Slovenia, Croația, Suedia și Cehia.

În cazul motorinei, țara noastră este situată pe locul 13 între statele Uniunii Europene în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil, după Malta, Polonia, Cehia, Spania, Bulgaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Croația, Estonia, Cipru și Grecia.

Comparativ cu celelalte țări UE, România se clasează pe locul 5 la benzină fără taxe, ca fiind cea mai ieftină, după Malta și Estonia, în timp ce motorina fără taxe comercializată la noi este pe locul al 6-lea în topul celor mai mici prețuri, după Malta, Slovacia, Solvenia, Ungaria și Estonia.

