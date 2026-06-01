Loredana Groza și Nadia Comăneci au creat un moment memorabil. Cântăreața s-a pus în genunchi în fața celei care a pus România pe harta sportului mondial.

Nadia Comăneci a fost sărbătorită sâmbătă, 30 mai, la Palatul Parlamentului, în cadrul Galei Nadia, organizată la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii. Simona Halep, Gică Hagi și Thomas Bach s-au numărat printre invitați.

Nadia Comăneci provine din Onești, județul Bacău, acolo unde s-a născut și Loredana Groza. S-au împlinit 50 de ani de când Nadia Comăneci a primit nota 10 la Jocurile Olimpice de la Montreal, așa că ziua nu a putut trece neobservată, fiind sărbătorită cu fast la Onești. Loredana Groza a fost cea care a întreținut atmosfera la evenimentul organizat la Palatul Parlamentului.

După un duet de excepție, Loredana Groza a făcut un gest pe care sigur multe persoane îl vor ține minte. „Nadia, mă înclin!“, a scris Loredana Groza, pe Facebook.

Evenimentul dedicat proiectului „Anul Nadia” a avut loc sâmbătă seară la Palatul Parlamentului și a adunat personalități din lumea sportului românesc și internațional.

Printre invitați s-au numărat mama și fratele Nadiei Comăneci, dar și nume importante precum Elisabeta Lipă, Simona Halep, Gheorghe Hagi, Răzvan Burleanu, Mihai Covaliu, Thomas Bach ((fostul președinte al Comitetului Internațional Olimpic), Spyros Capralos și Morinari Watanabe (fost președinte al Federației Internaționale de Gimnastică). La eveniment a fost prezentă și Marta Karolyi, una dintre fostele antrenoare ale Nadiei Comăneci, alături de foste colege ale campioanei.

Nadia Comăneci, singura invitată îmbrăcată în alb

Gala a avut un cod vestimentar special. Organizatorii le-au recomandat invitaților să poarte ținute negre, în timp ce Nadia Comăneci a ales o rochie albă, cu lungime până la gambe, completată de pantofi crem cu toc. Fosta mare gimnastă și-a accesorizat ținuta cu o geantă în culorile drapelului României și un ceas primit cadou. Apariția sa a atras atenția celor prezenți și a fost unul dintre cele mai comentate momente ale serii.

