Întârzieri în creștere pe aeroporturi

Problemele de pe aeroporturile europene se intensifică odată cu implementarea EES, noul sistem de control la granițele UE, avertizează publicația Money.pl. Compania aeriană Wizz Air îndeamnă pasagerii să ajungă cu mult înainte de ora programată a zborului, recomandând chiar să fie prezenți la aeroport cu trei ore înainte de plecare.

„Programează-ți mai mult timp decât de obicei, iar conexiunile dintre zboruri să fie planificate cu cel puțin o oră de rezervă”, a declarat Yvonne Moynohan, reprezentanta companiei Wizz Air.

Noua procedură, care înlocuiește ștampilele tradiționale din pașapoarte cu un sistem digital de înregistrare, este complet funcțională din mai 2026. Controlul presupune colectarea amprentelor digitale și scanarea facială, fiind aplicat tuturor cetățenilor din afara UE care intră sau ies din blocul comunitar prin granițele celor 29 de țări europene participante.

Aglomerație pe rutele turistice

Potrivit Consiliului Internațional al Aeroporturilor, întârzierile medii în orele de vârf ajung la două ore, iar în unele cazuri extreme depășesc 3,5 ore. The Guardian relatează că pasagerii britanici sunt printre cei mai afectați, întâmpinând dificultăți la întoarcerea în țară sau la plecarea către destinații europene populare precum Franța, Spania și Portugalia.

La Dover, în Marea Britanie, controalele au fost suspendate temporar de poliția franceză în ultima săptămână din mai pentru a gestiona haosul creat de mii de turiști. În ciuda eforturilor, un purtător de cuvânt al portului britanic a descris situația drept „o provocare”.

„Dacă ați vrut Brexit, stați la coadă”, a comentat și directorul executiv al Ryanair, Michael O’Leary, la începutul lunii aprilie.

Pentru a reduce impactul asupra turiștilor în sezonul estival, Portugalia a mobilizat personal suplimentar pentru gestionarea fluxului de pasageri. Grecia a decis să suspende aplicarea EES pentru călătorii britanici până în septembrie 2026. Decizii similare sunt analizate și de Italia și Spania.

Experții avertizează că odată cu creșterea numărului de pasageri în lunile de vară, presiunea asupra aeroporturilor europene va continua să crească. Pasagerii trebuie să își planifice cu atenție timpul necesar atât pentru plecări, cât și pentru schimbarea zborurilor, pentru a evita stresul și întârzierile prelungite.

