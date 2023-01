Ce au pățit Bie Adam și mama ei la „America Express”: „Am dormit cu telefonul de securitate sub pernă, cu mâna pe el. Eu sunt mai panicată”

Așadar, în acest sezon 5 un rol esențial îl joacă echipa de securitate „America Express”, de-a lungul întregii rute fiind necesare măsuri de siguranță sporite.

Bie Adam, concurenta care a pornit pe Drumul Aurului alături de mama sa, Mihaela, a vorbit despre această experiență, presărată cu misiuni inedite, dar și pericole: „De câte ori făceam autostopul, oamenii ne avertizau cât de periculoasă e zona, ne sfătuiau să avem grijă în ce mașini ne urcăm și unde dormim și ne povesteau incidente din familiile lor. La un moment dat, am mers cu o mașină care avea o sabie mare în spate!

În Mexic am ajuns, de exemplu, în Romita, una dintre localitățile cele mai riscante din zona respectivă, pe care am traversat-o la pas, cap-coadă, pentru că nu puteam nici să încercăm să facem autostopul, după ceea ce am văzut acolo…”, a declarat Bie.

„Mamei i-a fost mai puțin frică decât mie, eu sunt mai panicată. Mă trezeam noaptea și întrebam: Ce se aude? Am dormit cu telefonul de securitate sub pernă, cu mâna pe el.”, a adăugat ea, fiecare echipă de concurenți primind astfel de dispozitive speciale pentru orice situație de alertă.

Cine e Bie Adam de la „America Express”

Aceasta este doar o mică parte din aventura trăită pe Drumul Aurului de vloggerița cu peste 1 milion de urmăritori pe contul de Instagram și peste 1,7 milioane de abonați pe contul său de YouTube. Ea este Bie Adam alias Tequila sau Bianca Adam, pe numele real, considerată unul dintre cei mai de succes creatori de conținut din mediul online.

Bie a mărturisit că decizia de a merge pe Drumul Aurului împreună cu mama sa a venit tocmai din nevoia unui reper care îi dă forță și echilibru. „Singurul stâlp care mă poate domina e mama”, spune ea, alegerea sa fiind, însă, întâmpinată cu mari emoții. „Când am auzit că, dintre toți prietenii ei, dintre toate cunoștințele ei, va trebui să merg eu, am refuzat din prima. Nici n-am vrut să aud. Am slăbit 4 kilograme numai cu acest gând, înainte să plec”, a povestit mama ei, Mihaela.

Dincolo de provocările legate de siguranță, Bie și Mihaela spun că au avut parte și de multe întâlniri frumoase cu localnici care le-au ajutat în momente esențiale. Iar pe lângă misiunile complicate și obstacolele zilnice întâmpinate atunci când au avut nevoie de transport și cazare, pentru Bia toată această aventură trăită fără telefon a fost o încercare incredibil de grea.

Cine sunt concurenții de la „America Express”

Alături de ele, pe Drumul Aurului pornesc Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Andreea Bălan și Andreea Antonescu, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar.

În ce zile va fi difuzat show-ul „America Express”

Întreaga aventură America Express începe la Antena 1 cu premiera maraton: duminică, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 și 18 ianuarie, de la 20:30.

