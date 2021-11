„E foarte clar că locul vostru e aici. Începe partea grea”, le spune Smiley calificaților, înainte ca aceștia să se pregătească pentru interpretarea din această etapă. Tot juratul le va zice și la ce ar fi bine să se concentreze: „Trebuie să lucrați împreună și să vă puneți în evidență unul pe celălalt”.

În această seară, pe scenă vor urca primele 7 formații din cele 14 ale acestei etape: Power Rangers, Vega, Strangers, Plus One, Milkyway, Fusion Five și [13].

Cu multă emoție și cu un mare cumul de gânduri, aceștia vor da tot ce au mai bun pentru a-și auzi numele sub semnul calificării.

„Toată energia pe care am păstrat-o, o să o dăm pe scenă”, „Vreau să vă arătăm emoția care s-a creat în acest grup” sau „Suntem comete rătăcite care s-au întâlnit”, sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le vor spune eroii competiției înainte de a-și interpreta melodia.

De cealaltă parte, jurații vor avea parte de o seară de excepție, iar asta le vor transmite și celor din fața lor. „E un moment demn de SuperStar”, le va spune Raluka unor concurenți, iar Smiley va completa, zicând: „M-ați captivat”. Și Carlas se va bucura de ceea ce va vedea, lăudând unul dintre momente: „A fost o sărbătoare în sine”.

