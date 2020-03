De Denisa Macovei,

De când stă în casă, Ștefania își ocupă timpul cu tot soiul de filmulețe pe care le încarcă pe canalul ei de YouTube. Concurenta de la „Asia Express” le arată prietenilor virtuali moduri în care își pot face tot felul de machiaje, dar și exercițiile cu care ea se menține în formă de când nu mai poate merge la sala de antrenamente.

„V-am adus în sala mea de acasă. Încă suntem în perioada în care suntem nevoiți să stăm în casă așa că una din activitățile mele zilnice este să fac sport. Când vine vorba de sală eu cel mai bine funcționez seara. Nu știu exact de ce. Spre exemplu Ștefan lucrează mult mai bine dimineața, are cea mai multă energie atunci când se trezește. Eu sunt fix pe dos. Când mă trezesc sunt moale. Am nevoie de muuult timp să-mi revin. Acum că timpul îmi permite să-mi fac programul așa cum vreau eu, antrenamentele mele se întâmplă seara, tocmai de aceea mi-am și creat un spațiu perfect pentru vibe-ul meu bun”, a spus Ștefania înainte să înceapă ora de sport. Zilnic, indiferent de cât de mult chef are sau de starea cu care s-a trezit, iubita lui Speak își amenajează o mică sală de antrenamente și nu se lasă până nu consideră că a transpirat suficient. „Încep cu încălzirea care conține și puțin streching, după care încep antrenamentul propriu zis. Nu știu cum se face dar acasă sportul este mult mai greu. Transpir mai mult, obosesc mai tare și mă dor toate mult mai tare. La final închei cu un streching, ceva asemănător cu ce fac la început de antrenament”, a mai spus Ștefania pe canalul ei de YouTube.