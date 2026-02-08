Ea a transmis un mesaj pe contul de socializare, în care a dezvăluit ce reacții a primit din partea celor care o urmăresc în mediul online, atunci când în urmă cu doi ani a anunțat că va face un master de nutriție.

„Cele mai multe reacții pe care le primesc de la femei 40+ când aud că fac un master de nutriție la vârsta mea (48) sunt:

«Eu n-aș mai putea să învăț la vârsta asta…». BA DA. Ai putea. Și, sincer? De multe ori ai putea chiar mai bine decât la 20.

Știu că societatea te împinge să crezi că după 40 «începe coborârea». Că urmează doar bufeuri, kilograme «fără explicație», oboseală și renunțare.

Dar adevărul pe care nu ți-l spune nimeni suficient de tare e ăsta: Da, corpul se schimbă. Hormonii se schimbă. Energia se schimbă. Dar și tu te schimbi: devii mai clară, mai curajoasă, mai așezată.

Și când ai claritate, ai putere.

Nu ești «prea bătrână» să înveți. Ești, poate, pentru prima dată, exact la vârsta la care înveți cu sens.

P.S. Dacă mă supăr mă duc și la facultate Programul meu «NU MI-E FRICĂ DE 4O by Carmen Bruma» se comandă pe carmen-bruma.ro”.

„Nici nu știu cum să vă spun. Am terminat sesiunea. Pentru cei care nu știu, sunt anul 2 la Masterul de Nutriție și siguranță alimentară din cadrul UMFCD. Sesiunea asta am avut 7 examene. La 6 dintre ele am luat 10, la unul 9. Tocicală, ce să zic”.

