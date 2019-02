Invitat la Interviurile Libertatea, Andrei ne-a mărturisit că revenirea lui la actorie se datorează unui telefon primit între două sezoane „Te cunosc de undeva!”. „M-a sunat Jesus (regizorul Jesus del Cerro – n.r.). Vorbesc foarte serios. Mi-a zis: «Măi Andrei, uite așa și pe dincolo…»”, ne-a dezvăluit actorul, care, după ce a luat castingul, s-a văzut nevoit să aleagă între serialul-dramă și emisiunea-concurs în care era jurat: „Toată lumea mă întreabă de ce am plecat de la «Te cunosc de undeva!». Mi-ar fi plăcut să le pot face pe amândouă, ar fi fost ideal, din punctul meu de vedere, dar, din păcate, trusturile TV au un soi de exclusivitate, nu se poate să fii în ambele părți”.

Andrei n-a luat decizia cu inima grea. Își dorea o schimbare, iar aceasta a fost cu atât mai plăcută, cu cât a primit un rol negativ, pe care și-l dorea enorm! „Slavă Domnului că este un personaj negativ. N-aș fi ales rolul pozitiv nici să mă tai. E plicticos rolul pozitiv. Toate personajele bune sunt plictisitoare. Singurul pe care îl iubesc este Christopher Reeve în «Superman», în rest, toți sunt niște plicticoși. Personajul pozitiv are foarte puține modalități de expresie. El trebuie să fie bun, cinstit, onest, uneori supărat, dar cam atât. Personajul negativ poate să fie viclean, simpatic, vorbăreț, binedispus etc. Are o paletă mult mai largă de expresie”, explică actorul.

„Băiatul din Colentina”, supărat că a filmat în Crângași

Profitând de prezența lui în studioul Ringier, am încercat să aflăm mai multe detalii despre serialul care va debuta pe micul ecran peste câteva zile. Astfel, am aflat că „băiatul din Colentina”, cum se prezenta Andrei în copilărie, nu a filmat scenele din „Vlad” la el „acasă”, cum prevedea scenariul, ci într-un alt cartier al Bucureștiului.

„E ușor frustrant, dar să știi că noi unele secvențe din Colentina le-am filmat prin Crângași! M-a durut asta. Lumea o să recunoască locurile. Eu am vorbit cu producția. Am vrut la mine acasă, mai ales că-mi convenea foarte mult că mă dădeam jos din bloc și mă duceam la filmare. N-au vrut. Au trebuit să caute niște cadre mai atipice, pentru că este vorba de Colentina veche, de acum 10 sau 15 ani”, ne-a mai spus Andrei.

Ioana Filimon de la „Ferma” a refuzat un actor celebru din „Prison Break”! „Nu m-a interesat oferta lui”