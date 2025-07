Pentru a fi reabilitat, tânărul și familia lui au luat decizia ca Fulgy să plece în Emiratele Arabe Unite, acolo unde s-a aflat că acesta studiază ingineria de sunet, la universitatea SAE Dubai.

Fulgy studiază ingineria de sunet până în 2025

Din câte se pare, mutarea din România în Dubai a fost una cu un impact pozitiv asupra lui Fulgy, care va rămâne în Emiratele Arabe Unite cel puțin până în anul 2027, după cum a afirmat chiar el.

„De când am plecat din România, am reușit! M-am înscris la cea mai mare universitate de media din lume, SAE Dubai, studiez ingineria de sunet până în 2027, pentru a obține licența în audio. Sunt în anul 2. Am terminat anul 1 cu High Distinction, nota maximă, și asta m-a adus direct în atenția unor branduri internaționale cu care universitatea colaborează.

De curând am fost contactat de una dintre cele mai mari companii de electronice din lume prin agenția de marketing a universității. Această companie caută studenți buni pe audio pentru o colaborare ca brand ambassador și da, e oficial, puteți vedea asta și pe paginile mele de socializare”, a spus pentru Spynews fiul Clejanilor.

„Sunt pianist olimpic, am o licență în muzică clasică și jazz, și acum îmi construiesc cariera internațională de la zero, în Dubai, prin muncă, viziune și stil. Oamenii de aici apreciază cultura. Îmbin sunetul, imaginea și experiențele reale. Nu urmez trenduri, le creez”, a mai adăugat Fulgy.

Fiul Clejanilor se simte foarte bine în Dubai

Referitor la viața pe care o duce în Dubai, fiul Clejanilor a dezvăluit că este singur și că nu îi este dor de familie, deoarece părinții lui și sora lui sunt foarte prezenți în viața lui.

„Nu sunt însurat, n-am copii, iar noi, ca familie, am fost și suntem prezenți unii pentru ceilalți. Ei se bucură pentru mine. De când am ajuns în Dubai am văzut ce înseamnă ca un lider să-și iubească poporul, de aceea cred că sunt în unul dintre cele mai frumoase, puternice și sigure locuri de pe pământ. Aici lumea trăiește bine și lucrurile prosperă. Mi-aș fi dorit să pot să spun la fel și despre țara mea, dar e imposibil”, a afirmat Fulgy pentru sursa citată.