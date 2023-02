Dincolo de cariera lui în televiziune și de pasiunea pentru raliuri, Dani Oțil e și antreprenor. Acesta deține în Capitală un restaurant alături de un asociat. Prezentatorul e foarte implicat în această afacere, are grijă ca lucrurile să meargă ca pe roate zilnic, are grijă de angajați, dar și de clienți.

Tocmai despre unul dintre clienții pe care i-a avut a povestit acum, Dani Oțil s-a arătat foarte deranjat de atitudinea respectivului. „Sunt proprietar de restaurant și credeți-mă…avem niște țărănoi printre noi. Cu niște mega mașini, de ar trebui să vină Virgil (n.r. Virgil Mănescu, educator de etichetă, protocol și diplomație) să vă dea la palmă fiecăruia”, a început să povestească prezentatorul la Antena 1, conform spynews.ro.

Și a continuat: „În schimb, niște aere…vai de capul meu. Mi-a certat unul un ospătar. Deci și-a băgat și i-a luat pe toți…s-a simțit și ciolanul din bucătărie. A tresărit la un moment dat. După care, sigur că el a zis: «Sunt cu o femeie aici, cum puteți să-mi faceți așa ceva?». Dobitocule! Ieși afară în primul rând!”, a răbufnit Dani Oțil, deranjat de comportamentul clientului. Nu i-a făcut acestuia publică identitatea, nici nu a oferit mai multe detalii despre incident.

Recomandări De ce nu suntem noi, România, neutri în războiul din Ucraina?

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Ce au pățit Mihai Bobonete și Răzvan Simion în restaurantul lui Dani Oțil

În urmă cu aproximativ doi ani, Mihai Bobonete l-a avut invitat în podcastul lui de pe YouTube pe Răzvan Simion. Ei au povestit în hohote de râs ce au pățit la restaurantul lui Dani Oțil, mai ales după ce a venit nota de plată. Ei au susținut într-o notă amuzantă că prețurile sunt destul de piperate.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: «Eu cred că «Neața cu Răzvan și Dani» rămâne doar cu Răzvan». Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă. M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota.

Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a spus Mihai Bobonete, reușind să stârnească hohote de râs în rândul celor prezenți la podcast.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV. Avertismentul primarului din Bucea, simbolul suferinței civililor, către români: „Dacă nu vom opri Rusia aici, ea va veni peste voi”

Dani Oțil a aflat despre declarațiile prietenilor lui și a povestit în stilul său caracteristic ce a pățit la restaurant după aceste dezvăluiri publice ale lui Mihai Bobonete și ale lui Răzvan Simion. „Datorită prietenilor mei, «datorită», a venit ospătarul nostru la mine și a zis că după Bobonete, Răzvan și alții, la noi se zice că e scump, dar nu e așa scump.

El mi-a zis să facem niște postări să vadă lumea că ei fac misto. (…) A zis că sunt mulți care au prețurile altfel față de noi, deci nu e scump la mine”, a explicat prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Acum ceva vreme s-a speculat și că soacra lui Dani Oțil ar lucra la restaurantul lui și că ar avea un salariu de 3.000 de euro, însă prezentatorul a clarificat situația. „Vă rog eu, nu îi mai umflați salariul soacrei mele. Băi… M-a sunat Radu în weekend. Mi-a zis cineva dacă mi-am angajat soacra sau am cumpărat-o să tacă. Noi nu avem. Bine… bucătarul are. (…) Să știi că salariul e aproape de salariul unui bucătar căruia i-am luat și ceas. Noi practicăm și salarii nesimțite, ca să zic așa. (…) La mine, și prietenii mei plătesc. Gratis nu. Nu îmi place treaba asta”, a mărturisit Dani Oțil.

GSP.RO Fiul lui Adrian Mititelu, întrebat cu ce se ocupă, când se dădea jos din Lamborghiniul său de 600.000 de euro. Ce a răspuns. Momentul a fost înregistrat. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Relaţia dintre Ştefan Bănică Jr şi o femeie celebră de care toţi au uitat! 'M-a ameninţat, mă jignea'. Declaraţii şoc despre artist

Viva.ro Cum arăta Sahar Tabar, tânăra care a vrut să semene cu Angelina Jolie, înainte de cele 50 de operații estetice

Observatornews.ro "Alberto, închide camera, frate!" Pesedistul Caraian a intrat dezbrăcat online, direct din duș, în ședința Consiliului Local al Sectorului 1

Știrileprotv.ro Viața „soțului trofeu”, bărbatul întreținut de cele trei soții. „Mă simt ca și cum aș trăi un vis devenit realitate”. „Regele nu mișcă un deget”

FANATIK.RO Animalul care își fierbe dușmanii. I se spune “bombardier” și poate învinge prădători mult mai mari

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 24 februarie 2023. Săgetătorii ar fi bine să lase viitorul în pace, pur și simplu, să se detașeze de orice plan și de aspirații, dorințe

PUBLICITATE Interviu Maria Gheorghiu, cofondatoarea Asociației OvidiuRO: Prevenim analfabetismul funcțional prin lectura timpurie