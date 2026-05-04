„Sigur că un divorț nu este un lucru peste care poți trece cu ușurință. Sunt momente dificile cu care mă confrunt. Un divorț nu este doar o simplă separare, ci este și o perioadă în care simți că îți găsești cu greu echilibrul, o perioadă în care ți se schimbă întregul ritm al vieții. Cu asta mă confrunt eu acum. Deși sunt o persoană extrem de puternică, în general, în prezent sunt vulnerabilă și nu mi-e jenă să o spun cu voce tare. Încerc să mă vindec treptat și să depășesc totuși situația, cu ajutorul celor dragi sufletului meu”, a declarat Codruța Filip pentru revista VIVA!

În cadrul interviului, artista a mărturisit cum și-a găsit puterea să facă pasul și cum și-a găsit echilibrul.

„Cred că este foarte important să fii sincer cu tine și să admiți atunci când o căsnicie nu mai funcționează sau nu mai poate fi salvată, din varii motive. Nu a fost ușor deloc să anunț acest lucru, pentru că publicul dintotdeauna ne-a apreciat pentru ceea ce transmitem și suntem noi, în calitate de cuplu.

Era clar pentru mine că va fi, probabil, o dezamăgire imensă pentru cei ce ne urmăresc și nu numai, însă, totodată, era imperios necesar să spun despre separarea noastră, despre faptul că am ales să mergem pe drumuri diferite mai departe, deoarece pentru mine sinceritatea și corectitudinea față de oameni, dar și față de mine până la urmă, au fost întotdeauna pe primul loc. Evident că nu e simplu să îți găsești pacea interioară când te confrunți cu așa ceva, însă am căutat întotdeauna sprijin în divinitate și am apelat mereu la El pentru a-mi fi alături și a mă ajuta să continui cu încredere și putere”, a mai povestit artista de muzică populară.

Cine i-a fost alături în perioada grea

Întrebată cum arată pentru ea acest nou început, vedeta a fost sinceră. „Orice nou început e greu, orice schimbare te destabilizează câtuși de puțin. Însă, datorită familiei mele frumoase, părinților mei, pe care îi iubesc enorm, verișorilor mei, pe care îi consider frați, prietenilor autentici, onești care au fost acolo să mă ridice de jos în momentele de cumpănă, eu pot astăzi să merg cu încredere mai departe și să privesc lucrurile într-o manieră optimistă.

Deși procesul de vindecare cu siguranță vă mai dura ceva timp, și e firesc să fie așa, după ani în care am investit trăiri, sentimente, emoții, mă străduiesc să văd lucrurile bune din viața mea și să mă focusez pe ceea ce mă împlinește și mă face fericită, pe munca mea, pe muzica pe care o lansez, pe dragostea oamenilor care mă asculta și îmi dau mesaje atât de frumoase în fiecare zi…”, a mai adăugat Codruța Filip.

