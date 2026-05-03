Horoscop Berbec – 4 mai 2026:

Partea riscantă a zilei are legătură cu deciziile rapide sau impulsive pe care le vei lua peste capul celor din familie. Partea frumoasă vine prin răbdare și dialog civilizat.

Horoscop Taur – 4 mai 2026:

Este bine să temperezi orice formă de grabă și în vorbă și în fapte. Deplasările pot fi riscante. Deciziile importante trebuie gândite foarte bine.

Horoscop Gemeni – 4 mai 2026:

Astăzi ar fi bine să eviți deciziile financiare care implică sume mari și să cercetezi cu atenție orice ofertă, chiar și cele care vin de la prieteni.

Horoscop Rac – 4 mai 2026:

Una caldă, una rece. Pe de o parte, ai putea căpăta mai multă încredere în calitățile tale, inclusiv pe plan profesional. Pe de alta, s-ar putea să fii tentat să iei decizii eronate.

Horoscop Leu – 4 mai 2026:

E clar că nu poți controla anumite situații și nici felul în care vor evolua planurile tale. Dar ai acces nelimitat la partea frumoasă a vieții.

Horoscop Fecioară – 4 mai 2026:

Ziua vine cu un pericol de pierdere în familie sau pe plan profesional din cauza unor vorbe neinspirate pe care le rostești. Protectorii se pot răzgândi.

Horoscop Balanță – 4 mai 2026:

Vorbele aruncate la nervi, chiar dacă sunt sincere, pot face mai mult rău decât bine. Se poate ajunge la o ruptură într-un parteneriat important.

Horoscop Scorpion – 4 mai 2026:

Ar fi bine să-ți alegi cuvintele cu mare atenție, ca să nu ajungă să te coste. Este o zi care vine cu o stare de agitație și nerăbdare greu de gestionat.

Horoscop Săgetător – 4 mai 2026:

De la tine poate porni conflictul cu unul dintre parteneri, dar tot de la tine poate veni și încheierea acestuia. Depinde ce vei alege pe moment.

Horoscop Capricorn – 4 mai 2026:

Tentația vine prin teama de ceea ce nu cunoști, de ceea ce nu poți controla. Știi că nu poți trăi cu această teamă care blochează tot.

Horoscop Vărsător – 4 mai 2026:

Cauți avantajul personal în orice situație și nu faci un secret din asta. Problema e că și ceilalți au dreptul să se comporte exact la fel.

Horoscop Pești – 4 mai 2026:

Este o zi care vine cu riscuri asociate unor cheltuieli neinspirate sau cu decizii eronate legate de cei dragi și din cauza acestora să pierzi din capitalul de imagine acumulat.