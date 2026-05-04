El este eroul discret al lui Internazionale Milano. Fără să ridice vocea, omul din Reșița a preluat o ștafetă grea de la Inzaghi și, cu câteva schimbări într-o echipă abuzată psihic după finala Ligii Campionilor din 2025, a reușit ceea ce puțini credeau. Deciziile sale îl definesc ca un antrenor discret, dar eficient. Capabil să gestioneze un vestiar plin de vedete fără a deveni el însuși una și să accepte greșelile cu grație.

Nu i-a fost ușor. A înțeles că un parcurs lung se ține cu victorii în primul rând contra celor mai slabi. Așa că până acum are cel mai bun atac și cea mai bună apărare din Serie A. Apoi, mereu și-a apărat jucătorii, asumându-și fără tăgadă toate eșecurile și semieșecurile. A dominat trupa-i de clasă mondială prin modestie și cunoaștere, câștigându-i și pe tifosi printr-o onestitate greu de detectat în mediul necruțător din Il Calcio.

Inter a crescut în soliditate și în eficiență, pas cu pas, Cristian având știința calmă de a-i pansa defectele arătate în fața granzilor. A inventat și reinventat fobaliști, alte lovituri de maestru prin care și-a consolidat și mai mult credibilitatea fără să ridice vocea. A știut să sufere, să dea încredere când nimeni nu prea o avea, să creeze legături formidabile între oameni.

Izbucnirile din final, această bucurie nudă a victoriei supreme cu brațele deschise, savurând marea sărbătoare, ne-arată un domn care nu doar a intrat în istorie, ci s-a desăvârșit profesional. În această zi specială, Cristian Chivu a dărâmat, pentru noi, mitul românesc că alții nu ne vor, că toți sunt împotriva noastră. Cel mai respectat român din Italia n-a greșit vreodată echilibrul dintre angajament și distracție, a muncit, a zâmbit și ne face să credem că reușita în viață pleacă, uneori, dintr-un apartament cu două camere din Reșița.