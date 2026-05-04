Cum a obținut bărbatul terenurile fără să plătească

În Elveția, dacă un teren este înregistrat ca fiind fără proprietar, orice persoană îl poate revendica gratuit printr-o cerere trimisă consiliului local. Deși astfel de terenuri sunt rare, totuși există. Poate fi vorba despre un câmp refuzat la moștenire, o bucată de pădure sau un drum abandonat de un dezvoltator privat.

Lauwiner, tehnician în proiecte de automatizare industrială, a început să caute sistematic astfel de parcele în registrele cadastrale și, în mai puțin de zece ani, a ajuns să dețină 148 de bucăți de teren, cu o suprafață totală de 117.144 de metri pătrați.

Drumurile, cea mai importantă parte a „imperiului” bărbatului

Terenurile lui nu sunt foarte valoroase, printre proprietățile sale se află 83 de porțiuni de drum, ceea ce îi dă o poziție importantă în relația cu unele comunități locale. Într-un cartier rezidențial, el percepe taxe proprietarilor de locuințe care folosesc un drum abandonat de un dezvoltator privat și ajuns în proprietatea lui.

„Sunt cinstit. Nu închid drumurile și nu cer mult pentru ele”, a spus Lauwiner.

El susține că mai câștigă bani și din „vânzarea dreptului de a construi în apropierea drumului” și din „vânzarea dreptului de trecere dacă se construiește o casă nouă”.

S-a încoronat „regele simbolic al Elveției”

Lauwiner și-a transformat povestea într-un personaj public. Se fotografiază în haine regale și are un site prezentat drept „website-ul oficial al Regelui Elveției”.

„Am fost proclamat rege de presa germană”, a spus el. „Ei au spus că sunt Regele Elveției. Eu am spus: «Este ingenios».”

Pe site-ul său apar și persoane în uniforme militare, prezentate drept „forțele speciale ale Imperiului Lauwiner”, lângă un vechi tanc amfibiu scos din uz. „Imperiul” său are medalii, o „bancă imperială” și propria monedă, însă Lauwiner precizează că respectă Constituția Elveției și legile țării.

„Regele” a vrut să intre și în guvernul cantonului Berna

Jonas Lauwiner nu s-a limitat la terenuri, drumuri și uniforme regale. În martie 2026, autoproclamatul „Rege al Elveției” a candidat pentru Consiliul Executiv al cantonului Berna, adică guvernul cantonului.

Nu a fost ales, dar candidatura i-a întărit imaginea de personaj care își joacă până la capăt rolul de „rege”, inclusiv în fața alegătorilor.

Autoritățile vor să închidă portița legală

Cazul lui Lauwiner i-a inspirat și pe alți elvețieni să caute terenuri fără proprietar și, din acest motiv, autoritățile locale caută soluții legislative să aibă prioritate la revendicarea terenurilor abandonate.

Criticile au devenit puternice mai ales în Lucerna. Josef Schuler, consilier local, a spus că Lauwiner a acceptat să renunțe la un drum fără bani doar dacă drumul îi purta numele. În caz contrar, ar fi cerut 150.000 de franci elvețieni și l-a acuzat pe bărbat că are „o sete excesivă pentru putere și o nevoie exacerbată de a se face văzut”.

Un avocat din Lucerna l-a dat în judecată pe Lauwiner, acuzându-l de „exploatare abuzivă” în cazul unui drum aflat în proprietatea sa. Instanța i-a dat însă câștig de cauză lui Lauwiner.

„Aproape că am atins momentul de maximă libertate”, a spus el, adăugând că terenurile l-au ajutat să devină independent financiar. „Dacă aș fi un rege adevărat, aș pierde acea libertate.”

