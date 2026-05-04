Xi Jinping a cerut „oprirea hotărâtă a risipei alimentare”

Pe fiecare masă din restaurante, fast food-uri sau mici zone de luat masa există un afiș care reamintește clienților că în China e în plină desfășurare lupta contra risipei alimentare. Afișul, în chineză, conține detalii clare despre cum trebuie pusă în aplicare directiva de stat.

Hârtia pe care am găsit-o pe masa unui restaurant din Wuhu, prinsă între doi pereți de plastic transparent, spune că e o „Notificare publică privind prevenirea risipei alimentare”. „Pentru a implementa în continuare spiritul instrucțiunilor și directivelor importante ale secretarului general Xi Jinping privind „oprirea hotărâtă a risipei alimentare” și pentru a practica cerința importantă a celui de-al 20-lea Congres Național al Partidului Comunist din China de a „promova spiritul de diligență și economie în întreaga societate”, Biroul de Supraveghere a Pieței Municipale Wuhu emite următoarea notificare către toți operatorii de servicii de catering, în special cei care operează banchete de nuntă, bufeturi și servicii de livrare de alimente, precum și consumatori”, e începutul textului.

În cultura chineză, a lăsa mâncare în farfurie după o masă cu prietenii era, până nu de mult, un semn de politețe și prosperitate. Arăta că gazda a fost atât de generoasă, încât oaspeții pur și simplu nu au mai putut înghiți nicio îmbucătură. Astăzi, acest obicei este privit ca o infracțiune împotriva statului.

Ce e campania „Farfurie Curată”

Lansată inițial în 2013, campania „Clean Plate” a primit un impuls uriaș din partea președintelui Xi Jinping în ultimii ani, pe care l-a numit un „război împotriva risipei”. Motivul? China, deși este o putere economică, depinde masiv de importurile de alimente. Într-un context global instabil, cu lanțuri de aprovizionare tot mai fragile în 2026, Beijingul a decis că nu-și mai permite să arunce la gunoi echivalentul hranei pentru 50 de milioane de oameni în fiecare an.

Notificarea obligatorie pe mesele restaurantelor spune că patronii restaurantelor și ai altor firme de alimentație trebuie să se asigure de „îndeplinirea responsabilității principale și oprirea risipei alimentare. Operatorii de servicii de catering ar trebui să le reamintească în mod proactiv consumatorilor să prevină risipa alimentară, să afișeze sau să plaseze semne anti-risipă alimentară în locuri vizibile și să îndrume consumatorii să comande mâncare în funcție de nevoile lor”.

De asemenea, atât patronii cât și clienții sunt îndemnați să se concentreze pe „inovarea conceptelor de servire și promovarea unei mese civilizate. Operatorii de servicii alimentare ar trebui să ofere în mod proactiv servicii de mâncare la pachet, să pună la dispoziție linguri și bețișoare, să promoveze preparatele „jumătăți de porție” și „porții mici” și să aibă inițiative într-o nouă tendință de „economisire a alimentelor”.

Clienții sunt și ei „certați”: „Schimbați conceptele de consum și practicați „Campania Farfurie Curată”. Consumatorii ar trebui să abandoneze obiceiurile proaste de a „salva aparențele” și de a se „făli” și să evite în mod conștient banchetele extravagante, ospețele risipitoare, să se concentreze pe comenzile rezonabile și împachetarea resturilor”.

Primele victime au fost vloggerii „Mukbang”

Unele dintre primele victime ale campaniei au fost vloggerii de tip „Mukbang” – acele persoane care se filmau mâncând cantități industriale de alimente pentru a atrage vizualizări. Platformele video chinezești au primit ordin să blocheze orice conținut care promovează supraalimentarea sau risipa. Cei care mai încearcă să posteze astfel de clipuri riscă amenzi de până la 100.000 de yuani (aproximativ 14.000 de dolari).

În multe orașe, restaurantele au implementat sistemul „N-1”. Dacă sunteți un grup de 10 persoane, aveți voie să comandați doar 9 feluri de mâncare. Ideea este simplă: comandă mai puțin, iar dacă îți mai este foame, mai cere ulterior. Mai mult, localurile au acum dreptul legal de a percepe o taxă de eliminare a deșeurilor clienților care lasă cantități mari de resturi în farfurie.

„Prima masă a zilei ar trebui să ne amintească de munca grea implicată în pregătirea ei. Să fim lideri în tendințele sociale cu mese civilizate, să promovăm un stil de viață ecologic și cu emisii reduse de carbon cu un consum rațional și să ne străduim să fim promotori și practicieni ai stopării risipei alimentare”, mai cere pliantul de pe mese.

Însă „Mianzi” (onoarea/imaginea proprie) este încă un pilon al societății chineze. „Este greu să le spui părinților noștri, care au trăit perioade de lipsuri, să nu pună multă mâncare pe masă când au invitați. Pentru ei, masa plină e semn de dragoste și respect”, spun chinezii.

Cifrele risipei alimentare chineze

Cifrele risipei în China, conform datelor publice din perioada 2024-2026, arată că 350 de milioane de tone e cantitatea de alimente pierdută sau irosită anual în țară. 22,7% e rata totală de pierdere și risipă alimentară din producție până la consum.

Campania „Clean Plate” nu este doar despre mâncare, ci și despre control și securitate națională. În timp ce Uniunea Europeană mizează pe educație și stimulente economice pentru a reduce risipa, China a ales calea forței: legea.

Dacă această metodă va asigura securitatea alimentară a gigantului asiatic pe termen lung sau dacă va rămâne doar o altă măsură de control social, rămâne de văzut. Cert este că, în restaurantele din țară, „Farfuria Curată” nu mai este o opțiune, ci o obligație civică monitorizată prin camere video și aplicații smart.

