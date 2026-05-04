Dosarul de corupție în campania la localele din 2012

Partidul Poporului „Dan Diaconescu” – PP DD a avut o traiectorie meteorică în politica românească, din septembrie 2011 până în august 2015, când a fuzionat cu partidul lui Gabriel Oprea, UNPR.

Ciprian Șerban. Foto: ziarpiatraneamt.ro

Deși scurtă, existența PP DD a probat că n-ai nevoie de doctrină ca să strângi voturi și nici de meritocrație ca să compui liste de candidați.

Filiala Neamț a PP DD a fost condusă de omul de afaceri Mihai Fărcășanu. Într-un dosar întocmit de procurorii DNA se arată că Fărcășanu a adunat 35.000 de euro de la șase membri ai PP DD, bani ceruți în schimbul unui loc pe listele de candidați pentru alegerile locale din iunie 2012.

Mihai Fărcășanu. Foto: Facebook

Libertatea a consultat dosarul 2319/279/2013 la arhiva Judecătoriei Neamț. Conține material demn de Caragiale tatăl, de la denunțurile agramate la dialogurile dintre liderii politici locali, surprinse în stenograme, și la procesele-verbale ale ședințelor de partid, scrise cu pixul într-un caiet studențesc.

Cafeneaua fostei soții a lui Șerban, vecină cu barul lui Fărcășanu

Ciprian Șerban s-a numărat printre martorii din dosar. De altfel, în august 2012, intrat în conflict cu Fărcășanu, el a depus un denunț la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț: „Înainte de începerea campaniei electorale la locale, respectiv înainte de data de 10 mai, acesta (n. red. – Mihai Fărcășanu) mi-a cerut cu titlu de împrumut suma de 5.000 de euro, afirmând că suma respectivă îi trebuie pentru rezolvarea unor plăți pentru afacerile sale personale”.

Șerban a menționat că i-a dat lui Fărcășanu banii ceruți în prezența altor membri ai partidului, în cafeneaua Old Town Cafe, administrată de fosta lui soție și amplasată la baza punctului de plecare a telegondolei din Piatra-Neamț. „Împrumutul care mi l-a solicitat a afirmat că mi-l va restitui în decurs de două săptămâni”, a scris fostul ministru al transporturilor în denunț. Fărcășanu „a luat personal cei 5.000 de euro și i-a introdus în buzunar și nu am primit nici o chitanță pentru această sumă de bani”.

Zona unde se afla cafeneaua Old Town Cafe, administrată de fosta soție a lui Ciprian Șerban. Foto: Google Maps

Cafeneaua administrată de Anca-Ionela Șerban se afla lângă barul deținut de Fărcășanu, Play&Win. „Așa l-am cunoscut”, le-a explicat Șerban anchetatorilor, „am fost abordat de Fărcășanu Mihai”, care „mi-a propus să fiu înscris pe listele partidului pentru funcția de consilier județean”.

Iar Old Town Cafe reprezenta, tot conform declarațiilor lui Șerban, locul unde liderii PP DD Neamț se întâlneau frecvent, să discute „problemele care trebuiau rezolvate cu ocazia campaniei electorale și celelalte probleme organizatorice ale partidului”. Localul a intrat în faliment în 2015, lăsând neplătite datoriile către societatea primăriei de la care închiriase spațiul de funcționare.

„În campanie nu a cheltuit nici un ban din cei care a declarat că îi va achita”

După începerea campaniei, Fărcășanu i-a anunțat pe cei de la care luase bani că va folosi împrumuturile pentru acoperirea cheltuielilor electorale, „întrebându-ne dacă suntem de acord”. „Având în vedere că toți eram candidați la funcții de consilieri județeni și urma campania electorală, am acceptat această propunere”, a scris Șerban în denunț.

Deputatul PSD precizează că l-a contactat apoi pe un coleg de partid, care avea o firmă de materiale publicitare, „am făcut comandă de benere și afișe electorale pentru candidații PP DD la Consiliul Județean și am convenit cu acesta ca plata pentru aceste materiale să fie făcută de Fărcășanu Mihai, din banii împrumutați de la noi”.

Liderul filialei județene i-a anunțat însă că se află „într-un impas financiar”, „rugându-ne să facem noi plata pentru materiale”.

„După terminarea campaniei electorale”, continuă denunțul, „am tot așteptat ca Fărcășanu Mihai să ne restituie sumele împrumutate, iar la data de 2 august 2012, la ora 9.00, am mers toți la sediul PP DD Neamț, unde se desfășura o ședință a BPJ (n.red. – Biroul Politic Județean) și în prezența tuturor membrilor PP DD aflați în sediu noi am solicitat făptuitorului Fărcășanu Mihai să ne restitutie sumele de bani, motivat de faptul că în campania electorală nu a cheltuit nici un ban din cei care a declarat că îi va achita și în prezența celor prezenți a afirmat că banii luați de la noi au fost cu titlu de «taxa personală de șmecher că am fost puși de el pe lista candidaților la CJ pe locuri eligibile și am ieșit consilieri județeni»”.

Cinci denunțuri la indigo

După „discuții aprinse”, Fărcășanu a propus ordinea de zi, „în care a inclus ca punct excluderea noastră”, a celor care își cereau banii înapoi. „În acel moment, am solicitat să ne dea cuvântul pentru a afla care este motivul excluderii noastre și în acel moment, Fărcășanu Mihai a supus la vot suspendarea ședinței și reluarea în după-amiaza aceleași zile”.

Denunțul lui Ciprian Șerban cuprinde destule erori de scriere („la pus să semneze”, „la pus să scrie noul proces verbal fals”), dar se presupune că a fost redactat sub imperiul emoției de a nu-și putea recupera cei 5.000 de euro dați șefului pe linie de partid.

Odată cu fostul ministru, au depus denunțuri și ceilalți „trădători”, cum i-a numit Fărcășanu: Vasile Ștefănuț Ploscaru, consilierul cu firma de materiale publicitare, Marius Crăciun și Nadina Simion, nașii de cununie ai lui Șerban, precum și Iulia Șerban, soția patronului unei firme de transport persoane din Neamț. Denunțurile sunt trase la indigo unele după altele, au aceleași formulări, aceleași poticneli ortografice, nu diferă decât numele și sumele date lui Fărcășanu.

Motivul acestei acțiuni colective împotriva președintelui de filială ține mai degrabă de amenințările lui Fărcășanu cu excluderea celor cinci din partid pentru nesupunere decât de restituirea „taxei”. I-a și exclus, de altfel, dar decizia a fost anulată de conducerea de la București a partidului.

Cum și-a nuanțat Șerban declarația: „Am încheiat două contracte de donație”

În declarația dată ca martor, în cadrul anchetei DNA, Șerban spune că și-a recuperat banii, la scurt timp după ce a depus denunțul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț. Insistă că el i-a împrumutat bani lui Fărcășanu pentru afacerile lui, nu pentru partid: „Nu s-a pus niciodată problema ca suma de bani care am împrumutat-o inculpatului să fie folosită în campania electorală. (…) Am încheiat două contracte de donație în beneficiul partidului”.

Documentele respective, probe la dosar, arată că Șerban a donat de două ori câte 2.500 de lei către PP DD Neamț.

Fișă de donație

„Condiția pentru a fi înscriși pe liste a fost să ne susținem financiar singuri”. Fostul ministru a declarat că probabil a fost abordat de Fărcășanu pentru valorile lui morale, dar și materiale: „Nu știu exact care au fost toate argumentele care au pledat pentru înscrierea mea pe poziția eligibilă numărul 3. Din punctul meu de vedere, aveam o bună reputație pe plan local, dar și o situație materială bună. Aspect care cred că a fost avut în vedere, din moment ce mi s-a spus de la început că trebuie să-mi susțin campania”.

În declarația de avere depusă în iulie 2012, în calitate de consilier județean, Șerban declara opusul, anume că e sărac lipit. Conform acestui document, nici Șerban, nici fosta lui soție nu realizaseră vreun venit.

Două împrumuturi în valoare totală de 25.000 de euro și cota-parte din două apartamente din Roznov, moștenire, erau singurele menționări din respectiva declarație. Ca să aibă 5.000 de euro disponibili în numerar, să-i dea lui Fărcășanu împrumut sau ca „să-și susțină singur campania”, Șerban ar fi trebuit să se împrumute la rândul său.

În documentele PP DD Neamț din dosar, Șerban apare ca având ocupația de „administrator” și profesia de „economist”, deși a fost admis la facultate după ce a fost ales consilier județean, în vara lui 2012. Actualul deputat PSD a urmat, între 2012 și 2015, cursuri de învățământ la distanță la extensia Piatra-Neamț a Academiei de Științe Economice.

De asemenea, în cadrul PP DD Neamț, Șerban figura ca secretar și responsabil de relația cu mediul de afaceri.

Denunțul care a dus la condamnarea liderului PP DD Neamț

În declarația dată procurorilor, fostul ministru a subliniat că „înscrierea pe listă pe locul eligibil nu a fost condiționată de remiterea vreunei sume de bani”. Nu pe baza denunțurilor celor cinci aleși, care și-au schimbat declarațiile, a fost condamnat Fărcășanu. Pe baza acestor denunțuri a fost dispusă neînceperea urmăririi penale.

Cel care a contribuit la deschiderea unui dosar la DNA a fost un om de afaceri care n-a mai candidat, Adrian Vasile Ciupercă, din Târgu Neamț. Acesta a și ajutat la înregistrarea lui Fărcășanu, în timpul unor întâlniri în Old Town Cafe, în martie 2012.

Lui Ciupercă, liderul PP DD Neamț îi promisese poziția 8, apoi poziția 7, din 7 considerate eligibile pe lista candidaților la CJ. „Cu tot cu redistribuire, opt”, plusa șeful de filială. „Contribuția la fiecare listă eligibilă e 10.000 de euro la fiecare”, îl lămurea Fărcășanu pe Ciupercă. La întrebarea cum vor fi virați banii, Fărcășanu a răspuns: „O să intre și în cont, o să intre și la negru. Că dacă noi mergem pe cont, așa… Noi n-avem voie să decontăm decât vreo două sute de milioane. Cu două sute de milioane faci campanie? N-ai face niciodată. De partid”.

Stenograme: „Nu dai șpagă. Asta-i campanie electorală”

Pentru a-l convinge pe candidat că politica înseamnă cheltuială pe persoană fizică, Fărcășanu a invocat situația lui Gheorghe Ștefan „Pinalti”: „El bagă două milioane la Piatra-Neamț. Dar nu iese”, „Două milioane de eu…?”, „Va ieși primar greu de tot”, „Va ieși greu? Da ce candidat are? Contracandidat? N-are nici unul”, „Nu contează. Domle”.

„Pentru faptul că m-ați băgat în locul lui nu știu care, trebuie să pregătesc ceva pentru dumneavoastră?”, a întrebat denunțătorul. „E neapărat”, a venit replica lui Fărcășanu, care a încheiat discuția cu îndemnul „Lacăt la gură, echipă, și mergem înainte”.

Într-o altă convorbire, liderul PP DD Neamț l-a instruit pe Ciupercă să dea cei 10.000 de euro, în două tranșe de câte 5.000 de euro, la trezorierul filialei. „Că în cont avem voie la decontat un rahat. La trezorier se strâng toate. Mergem, plătim presă, televiziune, bannere, mesch-uri, afișe. Că tre să te îmbraci. Îți iei o cămașă, o cravată mov… Deci, fără muzicuță, fără nimic”.

„Spune alții că îi dai șpagă lui Fărcășanu. Nu dai. Asta-i campanie electorală”, îi explică liderul PP DD Neamț virtualului candidat. Ciupercă i-a adus „o mică atenție, un parfum” lui Fărcășanu, care a replicat: „Nu trebuia să te deranjezi”. Apoi a continuat discuția pe tema cheltuielilor de campanie: „Păi, Pinalti bagă trei milioane de euro, domle!”, „Banii lui sau ai primăriei?”, „Banii luați din hoții. Lucrări cu statul? O să ajungem și noi. Ajungem în funcție de vicepreședinte la Consiliul Județean. Și lucrări, și aia, și aia”.

În denunț, Adrian Vasile Ciupercă a afirmat: „Atât domnul Fărcășanu, cât și alți membri de partid mi-au adus la cunoștință că, dacă nu dispun de o anumită sumă de bani, mai bine să nu mă mai implic în campania electorală, deoarece, pentru o campanie reușită, era nevoie de o sumă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro din partea fiecărui candidat”.

Stenogramă, convorbire între Ciprian Șerban și Fărcășanu Mihai

Scandal în PP DD: „Trebuie călcată pe cadavre!”

O altă declarație care a sprijinit acuzațiile contra lui Fărcășanu a fost cea a Anei Ioniță, notar din Piatra- Neamț, care opunea rezistență la cererile tot mai presante de „împrumuturi” pentru campanie. Când Ioniță a făcut o conferință de presă, să anunțe nemulțumirile legate de conducerea locală a PP DD, Fărcășanu l-a sunat pe Gheorghe Ștefan: „Trebuie călcată pe cadavre, vă spun eu! Să vedeți ce-i fac eu la nebuna asta!”.

„Domnul Fărcășanu a comentat discuțiile despre modul cum doamna Ioniță a dus organizația în jos”, consemnează procesul-verbal al ședinței PP DD Neamț de după conferința cu pricina. „Trebuie să ieșim în presă, să fim cunoscuți, trebuie să avem rezultate. Trebuie ordine și disciplină în organizație. Nu se iese în presă fără aprobare”.

Caietul studențesc unde sunt scrise procesele-verbale ale ședințelor PP DD Neamț conține și ciorne ale declarațiilor de presă ale candidaților. De pildă, „plecăm la drum din poziția de autsaideri. Nu avem primari, nu avem deputați și senatori, dar avem de partea noastră poporul, lucrul cel mai important. TVA – 9 la sută la alimente, reducerea evaziunii fiscale, sistemul de irigații – să nu mai depindem de vreme”.

Sau indicații care țin de strategia de campanie: „Tinerii – atrași la partid. Indecișii – atrași la vot. Votați primarul poporului – slogan”, „Întărite birourile executive, timpul scurt, fiecare președinte de organizație să muncească pentru a câștiga electorat, membrii de la secțiile de votare să aibe adeziuni PP DD de la organizație. Model de adeziune”.

Cheltuieli pe „unități de trimis mesaje – 1.000 de euro”

Din documentele interne ale PP DD Neamț, incluse la dosarul penal, reiese că organizația condusă de Fărcășanu plănuise următoarele cheltuieli generice: 3.000 de euro – masa și cazarea delegației de la București, în frunte cu Dan Diaconescu, „paza asigurată: jandarmerie plus bodyguarzi – 1.000 de euro”, sonorizare – 500 de euro, ședință foto filmare OTV cu candidații – 500 de euro.

Pe plan local, Fărcășanu estimase că partidul va cheltui „între 1.500 de euro și 4.000 de euro pentru 6-8 emisiuni televizate la două televiziuni” și „800 de euro pentru 8 articole scrise de jumătate de pagină (minim)”. Prețul combustibilului pentru caravanele electorale era evaluat la 6.000 de euro în total. Pentru „unități de trimis mesaje”, costul indicat în strategie este de 1.000 de euro.

Extras din bugetul de campanie al PP DD

Martor în dosar: „Am cheltuit aproximativ 20.000 de euro”

Notarul Ana Ioniță a relatat, la audieri, că „la vremea respectivă (n. red. – perioada 2011 – 2012), a fost o avalanșă de adeziuni, deoarece persoanele interesate să se înscrie în partid (n.red. – PP DD) credeau că acesta va fi diferit de celelalte, așa cum credeam și eu. Însă am constatat ulterior că ne-am înșelat în această privință. După aprecierea mea, în perioada respectivă, am cheltuit aproximativ 20.000 de euro”.

Ana Ioniță, notar din Piatra-Neamț. Foto: Facebook

Fost consilier local din partea PSD în Piatra-Neamț, Ana Ioniță a negat că la nivelul PP DD existau „donații”. Ea a descris cum liderul Mihai Fărcășanu cerea, pur și simplu, bani de la ea. „Spunea că trebuie să meargă la București, să dea bani doamnei Simona Man și domnului Dan Diaconescu, pentru a-și păstra această funcție”.

Întrebată de Libertatea despre perioada în PP DD, Ana Ioniță a rezumat situația astfel: „Fărcășanu ne-o tras de bani pe mine, pe Șerban, pe alții, o făcut închisoare pentru asta. O vândut locuri pe listă. Și-o făcut închisoare pentru asta. Am declarat la instanță, ceilalți s-o abținut, n-o vrut să spună. Fărcășanu are ciudă pe Ciprian Șerban, că zice că de la partidul lui o progresat”.

În ceea ce privește afirmația lui Șerban, că a dat cu împrumut bani către fostul lui șef din partid, Ioniță a comentat: „Ei, a dat împrumut, vezi-ți de treabă! Mergea cu Simona Man (n.red. – președintele PP DD), ducea bani la București Fărcășanu. Trăia din banii noștri. Dar vă gândiți că atâta cheltuială am făcut noi aicea, la Partidul Poporului. El (n.red. – Fărcășanu) gestiona banii. El nu punea nimic, ați înțeles? Numai pe seama noastră”.

Despre fostul coleg din PP DD și apoi din PSD Ciprian Șerban, Ioniță a declarat pentru ziar că nu îl cunoștea prea bine, dată fiind diferența de vârstă. „El, acolo, la partid, nu se remarca prin nimic. Am văzut că era băiat muncitor, era căsătorit. Am văzut și eu ascensiunea lui. Nu pot să vă spun că-l percep ca pe o eminență cenușie, dar nu pot să-l percep nici ca pe-un infractor”.

Proces-verbal încheiat după o ședință PP DD Neamț

Condamnat pentru obținerea de foloase necuvenite

În august 2014, Judecătoria Piatra-Neamț l-a condamnat pe Fărcășanu la 3 ani de închisoare pentru „folosirea influenţei sau a autorităţii de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată”.

În decembrie 2014, Curtea de Apel Bacău a redus cu șase luni pedeapsa dictată împotriva lui Fărcășanu. Fostul lider PP DD Neamț avea condamnări și pentru evaziune fiscală și tăiere de arbori fără drept.

Eliberat condiționat, Fărcășanu a fost condamnat din nou, în iunie 2017, la 3 ani și șase luni de detenție, pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Faptele au avut legătură tot cu negocierea posturilor de consilieri într-o comună din Neamț.

Fost membru în PNG-ul lui Gigi Becali, Fărcășanu face campanie acum pentru Partidul Patrioților, cum arată postările sale de pe Facebook.

La alegerile locale din iunie 2012, candidând din partea alianței APEL (PD-L, UNPR și PNȚCD), Gheorghe Ștefan a obținut un nou mandat de primar în Piatra-Neamț, mandat pe care nu l-a dus la capăt din cauza dosarelor în justiție. PP DD, care încheiase un protocol de colaborare cu APEL, a obținut cinci mandate în Consiliul Județean, cu Fărcășanu desemnat vicepreședinte al CJ.

Mihai Fărcășanu. Foto: Facebook

2012 – anul când Șerban a dat, dar a și denunțat

După declanșarea anchetei DNA privind comerțul cu lista de candidați, Ciprian Șerban i-a luat locul lui Fărcășanu la conducerea PP DD Neamț.

În august 2015, în cadrul unui congres comun, PP DD a fuzionat prin absorbție cu UNPR-ul condus de Gabriel Oprea. Un an mai târziu, în 2016, Șerban devenea președinte interimar al organizației de tineret a PSD Neamț și candida, cu succes, pe listele PSD pentru Camera Deputaților.

În cursul anului 2012, pe lângă afacerea Fărcășanu – PP DD, Șerban a fost implicat ca denunțător într-un dosar de corupție la Direcția Silvică Iași. Despre acest subiect ați putut citi în Libertatea, în momentul numirii acestuia în fruntea Ministerului Transporturilor.

Sorin Grindeanu, Ciprian Șerban. Foto: Facebook

Pe scurt, ca mandatar al unei firme care se ocupa cu silvicultura, Șerban a mituit trei reprezentanți ai Direcției Silvice Iași, în perioada aprilie – august 2012. Apoi a depus un denunț și a participat la un flagrant delict, în septembrie 2012. Cei trei funcționari au fost condamnați cu suspendare. Șerban a avut calitatea de martor-denunțător în acest dosar.

În 2013, pe lângă activitatea de consilier județean și de student la distanță, Șerban a făcut afaceri cu un lider din gruparea Academia Infractorilor. A pus la dispoziția gratuită a organizației de crimă organizată un Land Rover, model Range Rover Sport, după cum ați citit în Libertatea.

Mașina respectivă, înmatriculată pe firma de silvicultură al cărei mandatar era Șerban, era folosită de politician în deplasările lui zilnice. După ce le-a dat-o prin comodat interlopilor, Șerban a circulat cu un BMW, care, de asemenea, nu apare în vreo declarație de avere.

Vasile Ștefănuț Ploscaru, cel care candida pe listele PP DD și vindea și materiale publicitare la partid, a ajuns consilier în achiziții publice la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE