Cea mai ieftină benzină standard încă se găsește sub 9 lei la unele stații, majoritatea au menținut prețurile constante, mai puțin Lukoil, companie care a scumpit și benzina, și motorina cu 0,15 lei/l.

Cât costă benzina luni, 4 mai 2026

Cea mai ieftină benzină standard se găsește luni, 4 mai 2026, la prețul de 8,92 de lei/l și este la Petrom, costul fiind stabil comparativ cu sâmbătă.

Și Rompetrol menține același preț încă de joi, de 8,98 de lei/l, la fel ca și Socar, care a stagnat la costul de vineri, de 8,99 de lei/l.

La OMV, benzina în București sare de 9 de lei încă de sâmbătă, astfel că se vinde și luni, 4 mai 2026, cu 9,02 lei/l. Același preț se regăsește și la stațiile MOL.

În schimb, la Lukoil benzina standard costă azi 9,14 lei/l, iar sâmbătă era 8,99 de lei/l (o creștere de 0,15 lei).

Raportat pe orașe, benzina standard se găsește luni, 4 mai 2026, la prețul de 8,92 de lei/l în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Se observă o creștere a mediei la Cluj-Napoca, unde sâmbătă era 8,69 de lei/l (o majorare de 0,23 de lei).

Cât costă motorina luni, 4 mai 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este luni, 4 mai 2026, de 9,67 de lei/l la stațiile Rompetrol, la fel ca sâmbătă.

Și Petrom a menținut prețul la motorina standard, de 9,73 de lei/l, costul de sâmbătă.

La stațiile Socar, carburantul se vinde luni, 4 mai 2026, cu 9,79 de lei/l, de asemenea în stagnare.

Și OMV a stagnat la costul de sâmbătă, respectiv 9,82 de lei/l. Același cost este și la benzinăriile MOL.

În schimb, Lukoil a scumpit motorina și a ajuns azi la 9,94 de lei/l, de la 9,79 de lei/l cât era încă de joi (o majorare de 0,15 lei).

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește luni, 4 mai 2026, la prețul de 9,67 de lei/l în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Se observă a creștere a mediei prețului la motorina standard la Cluj-Napoca, unde carburantul se vindea sâmbătă cu 9,27 de lei/l (o majorare de 0,40 lei).

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți luni, 4 mai 2026

Cea mai ieftină benzină se găsește luni, 4 mai 2026, la prețul de 8,69 de lei/l, preț neschimbat de joi, și este la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Astăzi, luni, 4 mai 2026, cea mai ieftină motorină standard se găsește la prețul de 9,27 de lei/l, preț constant încă de vineri, și este tot la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

