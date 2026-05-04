Fritz a făcut un apel către parlamentari să aleagă „calea unei Românii moderne şi prospere”, întrebându-i dacă vor alege „ordinul șefului de partid sau responsabilitatea?”.

„Susţinerea voastră schimbă ecuaţia politică în aceste zile (…) Mesajul nostru: indiferent ce se întâmplă la moţiune mâine, miniştrii USR îşi vor face datoria şi poimâine. Vom continua să scoatem la suprafaţă porcăriile care au afundat ţara noastră în ultimii 36 de ani şi să livrăm pentru români”, a scris liderul USR, Dominic Fritz, luni, pe Facebook.

Acesta a subliniat că USR are un „contract de încredere cu oamenii acestei ţări” pe care membrii formaţiunii îl vor respecta, indiferent de decizia PSD şi AUR.

Totodată, Fritz a îndemnat parlamentarii să voteze împotriva moţiunii de cenzură pentru ca „Guvernul Bolojan să poată continua curăţenia începută”.

„Mâine e ziua în care fiecare parlamentar poate decide: alege ordinul şefului de partid şi va vota moţiunea, deşi ca efect aproape imediat românii vor rămâne cu mai puţini bani în buzunare? Sau va alege responsabilitatea, calea unei Românii moderne şi prospere?”, a transmis liderul USR.

Criza politică din România a început pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. În zilele următoare, conflictul a escaladat: PNL a anunțat ruperea coaliției cu PSD, iar miniștrii PSD și-au depus demisiile la Palatul Victoria.

Pe 27 aprilie, PSD și AUR au anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care a fost înaintată oficial a doua zi.

Dacă moțiunea va fi adoptată pe 5 mai, Executivul va cădea, devenind al șaptelea Executiv demis în România după 1989, primul fiind Guvernul Emil Boc, în 2009.

