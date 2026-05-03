Persoanele care au făcut stagiul militar pot primi bani în plus la pensie

Este vorba despre pensionarii care au făcut stagiul militar și care, în acea perioadă, au fost trimiși să lucreze în economia națională, pe șantiere, în construcții, la lucrări de infrastructură sau în alte activități organizate de stat.

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, serviciul militar făcut ca militar în termen sau militar cu termen redus este considerat perioadă asimilată stagiului de cotizare. În aceeași categorie intră și perioadele în care o persoană a fost concentrată, mobilizată sau în prizonierat.

De ce stagiul militar nu aduce automat bani în plus la pensie

Stagiul militar este recunoscut de lege, dar nu este tratat ca o perioadă contributivă obișnuită. Casa Națională de Pensii Publice explică faptul că perioadele asimilate sunt perioade pentru care nu s-au datorat sau nu s-au plătit contribuții de asigurări sociale, dar care sunt considerate prin lege echivalente stagiului de cotizare, în anumite condiții.

Asta înseamnă că simplul fapt că un pensionar a făcut armata nu îi aduce automat o pensie mai mare. Perioada poate fi luată în calcul ca perioadă asimilată, dar nu este același lucru cu anii în care omul a avut venituri pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale.

Situația poate fi diferită dacă pensionarul dovedește că, în timpul stagiului militar, a prestat muncă plătită și că pentru acele venituri s-au datorat contribuții potrivit legislației de atunci. Într-un astfel de caz, poate cere Casei de Pensii să reanalizeze dosarul.

Cine poate cere verificarea pensiei

Pot cere verificarea pensiei pensionarii care au făcut stagiul militar și, în acea perioadă, au fost folosiți la activități economice sau la lucrări organizate de stat.

În această situație pot intra cei care au lucrat pe șantiere, în construcții, la lucrări de infrastructură, la canal, în unități productive sau în alte activități unde au prestat muncă efectivă.

Nu este suficient ca pensionarul să spună că a muncit. Trebuie să poată dovedi acest lucru cu acte. Casa de Pensii va analiza documentele și va decide dacă perioada poate fi valorificată la recalculare.

Potrivit Newsweek, un pensionar a povestit că, în perioada în care era militar în termen, a lucrat pe utilaje la Canalul București – Dunăre, iar banii pentru activitatea prestată i-ar fi fost depuși pe un CEC primit la finalul stagiului militar. În astfel de cazuri, documentele care arată munca prestată și plata primită pot fi importante pentru o cerere de recalculare a pensiei.

De ce acte ai nevoie pentru a primi bani în plus

Pensionarii care cred că se află într-o astfel de situație trebuie să caute, în primul rând, livretul militar. Acesta poate arăta perioada în care au făcut armata și unitatea în care au fost încadrați.

Apoi sunt importante adeverințele de la unitatea militară, de la comisariatul militar sau de la alte instituții care pot confirma că persoana a prestat muncă în timpul stagiului militar. Ele arată perioada exactă, locul unde a fost prestată activitatea, natura muncii, veniturile primite și, acolo unde se poate dovedi, faptul că pentru acele venituri s-au datorat contribuții de asigurări sociale, potrivit legislației de la acea vreme.

Pot conta și documentele care dovedesc plata. În cazul sumelor depuse pe CEC, pot fi utile chitanțele, extrasele, copiile de documente, statele de plată din arhive sau orice altă dovadă care arată că pensionarul a primit bani pentru munca prestată.

Aceste acte nu garantează automat o pensie mai mare, dar pot ajuta Casa de Pensii să verifice situația și să stabilească dacă perioada respectivă poate fi valorificată la recalculare.

Când se pot primi bani în plus

Banii în plus pot apărea doar dacă documentele sunt acceptate, iar recalcularea duce la un rezultat mai avantajos pentru pensionar.

Nu există o sumă fixă și nu există o majorare automată pentru toți cei care au făcut armata. Fiecare dosar se analizează separat.

Diferența depinde de durata perioadei lucrate, de veniturile dovedite, de actele depuse și de legislația aplicabilă în perioada în care s-a prestat munca.

În unele cazuri, Casa de Pensii poate decide că perioada rămâne doar perioadă asimilată. În alte cazuri, dacă documentele sunt suficiente, pensionarul poate obține o recalculare mai avantajoasă.

Cum trebuie făcută cererea la Casa de Pensii

Primul pas este strângerea documentelor. Pensionarul trebuie să caute livretul militar, adeverințele de la comisariatul militar, adeverințele de la unitatea militară sau de la instituțiile care pot confirma activitatea prestată.

Al doilea pas este depunerea unei cereri de recalculare la Casa Teritorială de Pensii. CNPP are formular oficial pentru cererea privind recalcularea pensiei, iar cererea trebuie însoțită de documentele doveditoare.

Este important ca pensionarul să explice clar ce solicită, adică verificarea perioadei în care a făcut stagiul militar și a prestat muncă plătită.

Casa de Pensii va analiza actele și va decide dacă perioada poate fi valorificată la pensie. Dacă instituția respinge cererea, pensionarul poate face contestație, iar apoi se poate adresa instanței, potrivit procedurilor legale.

Nu toți pensionarii care au făcut armata primesc automat bani în plus la pensie. Pot avea o șansă cei care, în timpul stagiului militar, au fost trimiși să muncească, au primit bani și pot demonstra acest lucru cu acte. Pentru ei, documentele sunt esențiale: livret militar, adeverințe, dovezi de plată, state de plată sau acte din arhive. Fără aceste dovezi, perioada va rămâne, cel mai probabil, tratată ca perioadă asimilată stagiului de cotizare.

