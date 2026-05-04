Cine ar putea primi produsele compensate

Un proiect de lege semnat de zeci de parlamentari propune ca scutecele pentru adulți și alte produse absorbante necesare pacienților să fie compensate în proporție de 80%, pe baza unei prescripții medicale. Proiectul vizează persoanele asigurate care au nevoie de produse absorbante din motive medicale. Este vorba despre pacienți vârstnici, bolnavi cronici, persoane imobilizate la pat, persoane cu dizabilități temporare sau permanente și pacienți aflați în recuperare după intervenții medicale.

Inițiatorii proiectului arată că aceste produse nu sunt un moft, ci o nevoie medicală reală pentru mulți oameni. În lipsa lor, pacienții pot ajunge să trăiască în condiții greu de suportat, iar igiena, sănătatea și demnitatea lor sunt afectate direct.

Pentru familiile care îngrijesc acasă un bolnav, costurile pot deveni apăsătoare, putând ajunge până la 1.000 de lei pe lună, în funcție de tipul scutecului și utilizarea acestuia. Scutecele pentru adulți sunt cumpărate constant, nu ocazional, iar cheltuiala se adaugă peste medicamente, consultații, transport la spital și alte nevoi de îngrijire.

Ajutorul pentru scutece ar acoperi 80% din cost

Potrivit proiectului, persoanele asigurate ar putea beneficia de compensarea a 80% din costul produselor absorbante pentru adulți. Compensarea s-ar face pe baza unei prescripții medicale, ceea ce înseamnă că pacientul ar urma să suporte doar o cincime din prețul de referință. Nu este vorba despre o decontare automată pentru oricine cumpără astfel de produse, ci despre un sprijin acordat în baza unei recomandări medicale.

Prescripția ar urma să fie emisă de medicul specialist, după evaluarea pacientului. Medicul ar stabili dacă persoana are nevoie de aceste produse, iar cantitatea și durata acordării ar urma să fie stabilite în funcție de situația medicală.

Detaliile exacte de aplicare ar trebui stabilite ulterior, prin reglementări secundare, dacă proiectul va deveni lege.

Măsura, esențială pentru unii bolnavi

Pentru pacienții care suferă de incontinență sau pentru cei care nu se pot deplasa singuri, produsele absorbante sunt esențiale. Fără ele, viața de zi cu zi devine mult mai grea, iar riscul de complicații crește.

Specialiștii atrag atenția că folosirea insuficientă sau necorespunzătoare a acestor produse poate duce la infecții urinare, iritații severe ale pielii sau escare, probleme care pot necesita tratamente suplimentare și pot ajunge să coste mai mult decât prevenirea lor.

De aceea, inițiatorii proiectului susțin că decontarea scutecelor pentru adulți nu ar fi doar o măsură socială, ci și una utilă pentru sistemul medical. Sprijinul acordat la timp ar putea preveni complicații și ar putea reduce cheltuieli medicale mai mari.

Nu contează dacă boala este temporară sau permanentă

Un punct important al proiectului este eliminarea diferenței dintre afecțiunile temporare și cele permanente. Dacă legea va fi adoptată, pacienții ar putea avea acces la produse compensate indiferent de durata bolii, atât timp cât există o recomandare medicală justificată.

Această prevedere ar putea ajuta nu doar persoanele cu afecțiuni cronice, ci și pacienții aflați în recuperare după operații, accidente sau tratamente care afectează temporar controlul vezicii urinare ori capacitatea de deplasare.

Astfel, un pacient nu ar trebui să fie exclus doar pentru că problema sa medicală este temporară. Contează nevoia reală, stabilită de medic.

Ce pacienți folosesc scutece pentru adulți

Scutecele pentru adulți sunt folosite în mai multe situații medicale. Au nevoie de ele pacienții cu incontinență urinară, persoanele cu afecțiuni neurologice, pacienții care au suferit accidente vasculare cerebrale, bolnavii cu demență sau persoanele imobilizate la pat.

Produsele sunt necesare și în perioada de recuperare după unele operații, în cazul unor boli oncologice sau în timpul unor tratamente care afectează controlul vezicii urinare.

În multe state europene, produsele pentru incontinență sunt deja incluse, cel puțin parțial, în sistemele de asigurări de sănătate, în unele țări ele sunt furnizate direct pacienților, iar în altele există sisteme de compensare sau coplată, în funcție de severitatea afecțiunii.

