Apartamentul din Italia are 55 de metri pătrați și este la malul mării

Nu de puține ori turiștii visează la apartamente la malul mării, chiar în orașele italiene de care s-au îndrăgostit. Pentru unii dintr ei, această variantă ar putea să nu mai fie însă doar un vis, ci realitatea în care s-ar putea trezi în fiecare dimineață.

În mediul online a devenit viral anunțul de vânzare al unui apartament de două camere din Italia. Proprietatea are 55 de metri pătrați și este împărțită în două camere, plus baia și bucătăria.

Din imaginile distribuite pe TikTok se vede că imobilul este în stare bună și nu are nevoie de renovări majore, așa cum se întâmplă în cazul unei case dintr-un sat pitoresc vândută cu doar 8.000 de euro sau în cazul caselor din Italia care se vând la doar un euro.

Apartamentul de la malul mării din Italia se vinde pentru 21.000 de euro

Anunțul imobiliar a fost postat pe contul de TikTok Rosaimobiliare1. Textul scris în română spune clar că apartamentul se vinde la 21.000 de euro și are 55 de metri pătrați. Apartamentul se află într-o clădire de patru etaje.

Proprietatea se află în orașul-port Taranto, aflat în Puglia. Taranto mai este cunoscut și drept „orașul celor două mări”, având o istorie de peste 3.000 de ani și fiind fostă colonie greacă.

Românii au reacționat imediat la anunțul de vânzare al apartamentului

Așa cum spuneam, anunțul de vânzare al apartamentului a devenit viral, iar pentru mulți dintre românii care l-au văzut a fost o veste bună. Internauții au reacționat imediat. Cei mai mulți dintre ei au criticat prețurile din România și au fost surprinși să vadă că un apartament în Italia se poate vinde sub 30.000 de euro.

Anunțul din Italia a stârnit un val de glume pe TikTok, acolo unde românii au făcut inclusiv haz că locuința ar putea fi bântuită sau că ultimul proprietar ar rămâne în apartament „decedat” și „ascuns în dulap”. Dialogul hilar dintre internauți mai jos:

„Decedatul rămâne în apartament?”

„În dulap, nici nu ocupă mult spațiu”

„Și bonus, ai voie să-l pui în geam când vine ziua de pensie”

Internauții atrag atenția unei capcane pe care o poate ascunde apartamentul

În ciuda prețului extrem de atractiv, internauții atrag atenția asupra unor capcane și nu este vorba de contractile care impun renovare imobilului obligatoriu. Mulți dintre românii care au lăsat comentarii pe TikTok spune că Tornato este o zonă poluată.

„Taranto cea mai poluata zona din Italia ….La Milano costă mult, minim 210.000 euro……la periferie”, a mai spus o persoană în comentarii.

Pe de altă parte, internauții mai atrag atenția și asupra faptului că apartamentele ieftine din Tornato sunt, în general, cele aflate în apropierea portului, acolo unde zgomotul este deranjant, în special noaptea.

