Portonovo, „Perla Conero”, una dintre cele mai dorite destinații

Sezonul de vârf pe litoralul Adriaticii nici măcar nu a început cu adevărat, însă în golful Portonovo nu mai există deja niciun loc liber la soare. Asta în ciuda tarifelor amețitoare. Pentru un loc pe plajă și o umbrelă, turiștii ajung să plătească aici până la 3.000 de euro pe sezon.

Pentru turiștii din întreaga Europă, coasta Adriaticii din Italia rămâne una dintre destinațiile favorite de vacanță, datorită gastronomiei, vremii însorite și plajelor spectaculoase.

Golful stațiunii Portonovo, aflat în provincia Ancona, este numit de localnici și vizitatori „Perla Conero”.

Cu apa cristalină și plaja cu pietriș alb, „golful verde” este considerat unul dintre cele mai apreciate obiective turistice din Italia. Cei care își doresc o umbrelă rezervată pentru întreg sezonul trebuie să se grăbească. Locurile fixe de pe plajă sunt epuizate complet cu săptămâni înainte de debutul sezonului, care se desfășoară din iunie până în septembrie. Din cauza cererii foarte mari, administratorii plajelor au introdus chiar și liste de așteptare.

Cât costă un loc cu umbrelă pentru tot sezonul

Un loc fix cu umbrelă și două șezlonguri costă între 1.200 și 3.000 de euro pentru întreg sezonul estival. În 2025, prețurile erau cuprinse între 1.500 și 2.500 de euro.

Pentru turiștii veniți doar pentru o zi, locurile din primele rânduri ajung la tarife de până la 40 de euro pe zi. „Locurile încă libere sunt rezervate solicitărilor de o zi, în timp ce umbrelele sezoniere sunt epuizate complet. Ele reprezintă 60-70% din oferta noastră. Am ales în mod intenționat să nu oferim doar umbrele sezoniere, pentru a le permite turiștilor și tuturor celor care vor să petreacă o zi la plajă să poată veni la Portonovo”, a explicat Paolo Bonetti, administratorul Spiaggia Bonetti din golful Portonovo.

Astfel, cei care nu au prins o rezervare permanentă mai au totuși o șansă. O parte dintre locuri nu sunt disponibile în avans, ci pot fi rezervate doar în ziua respectivă, în funcție de disponibilitate.

