Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Laurențiu Reghecampf nu s-a ferit și a răspuns tuturor întrebărilor adresate de prezentator. Când a venit vorba despre băiatul lui și al Anamariei Prodan, antrenorul s-a emoționat. În spațiul public, de multe ori, Anamaria l-a acuzat că și-a abandonat copilul, că nu îl vizitează.

El a contrazis-o, a spus că își vede copilul și că știe cât suferă din cauza despărțirii lor. Bebeto nu vrea ca ei să divorțeze, își dorește să rămână împreună. „Bebe încearcă întotdeauna ca eu să fiu cu mama lui, e normal. Dar am vorbit cu Bebe de câteva ori, numai că nu doresc să îl implic în chestia asta, nu înțelege, întotdeauna vede altceva. Și e normal să vadă așa, el vrea să îi vadă pe mama și pe tata”, a povestit Laurențiu Reghecampf pe YouTube.

Laurențiu Reghecampf se implică în creșterea și în educarea lui Bebeto, dar evită să îl vadă pe copil acasă, căci Anamaria apare și e posibil să aibă loc certuri în fața băiatului. „Mi-e dor, l-am văzut la un meci, am mers tot timpul să îl văd la antrenamente, dar am evitat să merg acasă la Snagov, i-am lăsat să stea în casa în care am stat împreună, i-am lăsat să stea pe Bebe și pe Ana.

Anamaria s-a dus în niște chestii care-s total neadevărate, adică nu i-am cerut nimic, eu am introdus o cerere de divorț, fără niciun partaj, fără absolut nimic. Și i-am dat dreptul să îl cerească pe Bebe, să aibă grijă de el, dacă nu poate, îl iau eu, nu e niciun fel de problemă”, a adăugat Laurențiu Reghecampf.

„Mă şantajează cu Bebe. Este singurul atu pe care îl are cu mine”

„Relația mea cu el e una foarte bună, dar din cauza acestui conflict cu Anamaria, el suferă. Și așa a intervenit și o mică răceală. (..) Sufăr pentru că nu mi-e uşor să aud că nu îmi pasă de copil. Mă doare. Ştiu cât suferă Bebe. Evit să îi fac rău, să fie implicat în anumite chestii. Aş putea să îi fac procese peste procese Anei. Ea ştie acest lucru.

Mă şantajează cu Bebe. Este singurul atu pe care îl are cu mine. Am mers mereu să îl văd la antrenamente, dar am evitat să merg acasă, la Snagov. (..) Cine l-a înscris pe Bebe la şcoală? Cine i-a plătit şcoala? Eu am fost. De multe ori nu am fost acasă ca să nu mă cert cu ea. Mă duc să îl văd un minut şi apare de nicăieri Anamaria. Parcă are un radar. Supunem copilul la un stres”, a mai dezvăluit Laurențiu Reghecampf, care s-a emoționat tare când a venit vorba despre băiatul lui cel mic.

„Sufăr și mă doare. Pentru că nu vreau ca el să citească declarațiile și tot ce se scrie (despre subiectul divorțului – n.r). Stă mereu cu telefonul în mână. Eu știu că el suferă.

Anamaria face lucruri care o să îi dăuneze lui Bebe, pentru că eu sunt tatăl lui până la urmă. Ce ar fi să spun și eu acum lucruri pe care le făcea ea? Că știu lucruri, după 15 ani de relație… (..) Anamaria are talentul de a manipula lumea”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.

